Ingram Micro hat in seinen Environmental, Social and Governance (ESG) Report 2022 die Fortschritte bei der Erreichung der wichtigsten Ziele im Bereich ESG für 2022 dargelegt. So wurden wichtige Schritte unternommen, um diese Verpflichtungen weiter zu festigen, etwa indem sie die Initiative "10 to Zero" ankündigte.

Ehrgeizige Ziele bis 2030

Darin sollen bis 2030 drei wichtige betriebliche Meilensteine erreicht werden: null Treibhausgasemissionen, null Abfall und null meldepflichtige Sicherheitsvorfälle. Ingram Micro erkennt auch die Bedeutung von Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion (DE&I) in der Führung an und hat sich verpflichtet, bis 2030 ein Team zu schaffen, in dem die Führungskräfte die Mitarbeiter jeder Niederlassung demografisch und kulturell abbilden.

Weiterhin wurden 2022 spezielle Umwelt- und ESG-Programme namens IngramMicroPlanetary und IngramMicroESG eingeführt sowie in das DE&I-Programm "Together at Ingram Micro" investiert. Jedes dieser Programme soll die Bewertung des Unternehmens, die Rechenschaftspflicht und Zusammenarbeit in Bezug auf wesentliche ESG-Bereiche verbessern und die Zielerreichung unterstützen.

"Ich fühle mich geehrt, ein Team von rund 27.000 Mitarbeitern weltweit zu leiten, das sich dafür eingesetzt hat, unsere ehrgeizigen ESG-Ziele zu erreichen", sagt Paul Bay, CEO von Ingram Micro. "Der Spirit der kontinuierlichen Verbesserung und Innovation hilft uns dabei, sowohl die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer Kunden als Preferred and Trusted Partner zu erfüllen als auch unsere Dynamik in Bezug auf wichtige ESG-Belange voranzutreiben."

Weitere ESG-Fortschritte 2022

Ingram Micro verpflichtet sich bei der Science-based Target Initiative (SBTi) die Emissionsreduktionsziele des Unternehmens innerhalb der nächsten zwei Jahre zu zertifizieren. Außerdem sollen schrittweise Plastikversandtaschen abgeschafft werden und die Umstellung bis Ende 2023 abgeschlossen sein, eine Treibhausgas-Inventur nach Scope 3 wurde durchgeführt sowie die Integration von ESG in die Leistungsbewertung und die Mitarbeiterbefragung veranlasst. Neben Investitionen in zusätzliche professionelle Funktionen zur Unterstützung der DE&I-Bemühungen wurde in einer weiteren Analyse mit internen und externen Interessengruppen die Auswirkungen des Unternehmens auf Umwelt, Menschen und Wirtschaft erfasst.

Die ESG-Programme und der ESG-Report wurde in Übereinstimmung mit international anerkannten Standards und Rahmenwerken entwickelt und verfasst, erklärt Ingram Micro weiter. Der vollständige Bericht steht als englische PDF-Datei hier zum Download bereit. Weitere Informationen über IngramMicroESG gibt es unter diesem Link ebenfalls in englischer Sprache.