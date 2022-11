Die Cloud-Abteilung von Ingram Micro Deutschland erhält Unterstützung von erfahrenen Neuzugängen: Markus Vogt verantwortet ab November 2022 die die Business Unit Cyber Security und Fatos Tota leitet seit Oktober 2022 die Business Unit Software. Beide Senior Manager berichten direkt an Atila Kaplan, Director Cloud & Software und Mitglied der Geschäftsleitung von Ingram Micro Deutschland.

Ausbau des Cyber Security-Angebots

Der neue Senior Manager Markus Vogt verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung im globalen IT-Sektor und konnte in seinen Stationen als Business Unit Manager Microsoft & Cloud bei Tech Data sowie zuvor als Head of Business Research & Development bei der Also Deutschland bereits umfassende Erfahrung in der Distribution und im Cloud-Geschäft mit Microsoft und AWS sammeln. Der Vertriebsspezialist war zuletzt als Director Alliances bei der Wipro Technologies GmbH tätig.

Seit dem 1. Oktober 2022 leitet Fatos Tota als Senior Manager das Software ISV Business des Bereichs Cloud & Software. Tota soll vor allem die bestehenden Geschäftsbeziehungen zu den Lieferanten vertiefen und ausbauen, neue Software-Hersteller gewinnen und den Bereich in die digitale Zukunft führen. Tota war bereits von 1997 bis 2010 bei Ingram Micro in diversen verantwortlichen Positionen tätig. Er kommt von Belkin, wo er zuletzt als Regional Sales Manager die Vertriebs-Teams für die DACH-Region leitete.

"Ich freue mich über die Verstärkung meines Teams durch die beiden sehr erfahrenen ITK-Manager, die dank ihrer Expertise wertvolle Impulse für die zukünftige Ausrichtung unseres Cloud & Software-Geschäfts geben werden", sagt Atila Kapla, Director Software & Cloud. "Eine wesentliche Rolle spielen dabei die Wachstumschancen durch die fortschreitende Digitalisierung. Gleichzeitig werden die Bedrohungen für Unternehmensnetzwerke immer zahlreicher und ausgefeilter. Wir setzen deshalb auf den Ausbau unseres Security-Portfolios mit besonderem Augenmerk auf Services und Trainings, um unsere Partner und ihre Kunden zu befähigen, sich bestmöglich vor Cyberangriffen zu schützen."