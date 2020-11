Hersteller Bang & Olufsen hat Ingram Micro als neuen Vertriebspartner in Europa benannt, die dadurch ihr Portfolio in hochwertiger Unterhaltungselektronik ausbauen kann. Die Vereinbarung umfasst das Firmenkundengeschäft und den Vertrieb in Läden, die mit mehreren Marken handeln.

Die Dänen haben in den letzten Monaten ihre europäische Organisation mit neuen Möglichkeiten im Multibrand- und B2B-Bereich ausgestattet, um ihre hochwertigen Produkte auch im Channel der Distributionsklientel stärker zu präsentieren.

Strategische Gemeinsamkeiten

„Wir freuen uns, mit Ingram Micro zusammenzuarbeiten, um unsere Präsenz im Multibrand- und Business-to-Business-Bereich (B2B) auszubauen“, erklärt Jorge Aguiar, VP Europe bei Bang & Olufsen. „Wir können Ingram Micros starke Marktpräsenz in Europa und das Know-how in der Unterhaltungselektronik nutzen, um unser Geschäft zu skalieren und das Verbrauchererlebnis in nicht gebrandeten Bang & Olufsen-Markenläden zu verbessern.“

„Wir freuen uns, zum strategischen Vermarktungspartner von Bang & Olufsen ernannt worden zu sein und bauen gerne auf diesem Erfolg auf“, sagt Renke Krüger, EMEA Director Peripherals bei Ingram Micro. „Die Stärke, die Größe, die Beziehungen und die Expertise von Ingram Micro in den Bereichen Unterhaltungselektronik und B2B passen zu den Wachstumszielen von Bang & Olufsen, so dass dies der richtige Zeitpunkt ist, das Geschäft gemeinsam anzugehen und auszubauen.“