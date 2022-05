Mit dieser Vereinbarung wird Ingram Micro zum paneuropäischen Distributor für den weltweit wachsenden niederländischen Anbieter für AIDC-Geräte zur automatischen Identifikation und Datenerfassung, Newland Europe BV. Partner können damit Newland-Produkte wie stationäre und Handscanner, mobile Computer, Mikro-Kioske, Tablets sowie die neue tragbare Nware-Serie in der EMEA-Region bei Ingram Micro ordern.

Mit der AIDC-Technologie von Newland sowie den Services und Lösungen von Ingram Micro können Reseller schneller auf die wachsende Nachfrage an digitalen Eingabegeräten reagieren. Dazu bietet der Distributor eine Reihe von ergänzenden Dienstleistungen an, etwa zur schnellen Bereitstellung mobiler Geräte oder durch Finanzangebote zur Sicherung von Wachstum und Rentabilität.

Datenerfassung leicht gemacht

Die erweiterte Distributionsvereinbarung stärkt die strategische Partnerschaft und soll neue Geschäftschancen erschließen. Für Ingram Micro bedeutet dies eine Vergrößerung an Technologielösungen des DC/POS-Portfolios. Newland kann mit dem neuen EMEA-übergreifenden Vertriebspartner seine Reichweite erheblich erweitern.

"Nach einer für beide Seiten äußerst erfolgreichen Zusammenarbeit in Großbritannien freuen wir uns, diese Partnerschaft auf die gesamte EMEA-Region auszuweiten", sagt Peter Sliedrecht, CEO von Newland. "Wir freuen uns darauf, in der gesamten Region weiter zu wachsen. Die Stärke von Newland EMEA liegt darin, AIDC-Produkte einschließlich unserer neuen Wearable-Linie Nwear, auf das Niveau einer Ware mit ausgezeichneter Qualität zu einem wettbewerbsfähigen Preis zu bringen. Durch den Ausbau unserer Partnerschaft mit Ingram Micro erschließen wir ganz neue Wege im DC/POS-Vertriebsnetz. Für uns war die Partnerschaft mit Ingram Micro die beste Option und wir wissen, dass wir eine ausgezeichnete Wahl getroffen haben."

"Wir freuen uns sehr, Newland in unser breites DC/POS-Portfolio in EMEA aufzunehmen", ergänzt Mark Cheetham, EMEA-Director DC/POS bei Ingram Micro. "Mit Newlands umfassender und hochinnovativer Palette an Auto-ID-Produkten sind sie eine großartige Ergänzung unseres breiten Portfolios. Mit unserem Team aus über 200 Spezialisten in 31 Ländern in EMEA freuen wir uns darauf, unseren Partnern Zugang zu diesem schnell wachsenden Anbieter zu verschaffen."

Die Produkte sind ab sofort beim Distributor bestellbar und werden in Kürze ausgeliefert. Mehr Informationen gibt es auf der Produktseite bei Newland und beim Data Capture/POS Sales-Team von Ingram Micro unter diesem E-Mail-Link.