Fünf Milliarden Euro in fünf Jahren sollen helfen, die digitale Infrastruktur an Schulen in Deutschland auf- und auszubauen. Die Ingram Micro Distribution GmbH liefert dazu über eine spezielle Website Informationen für Schüler, Lehrer und Bildungseinrichtungen. Zudem sollen gleichzeitig Reseller in der Akquise, Beratung und Ausstattung von Schulen unterstützt werden. Im Fokus steht dabei die Qualifizierung der Schülerinnen und Schüler für den Arbeitsmarkt von morgen.

Ingram Micro setzt dabei auf eine enge Kooperation zwischen den Business Units aus den Fokussegmenten Displays und Projektoren, Cloud, Netzwerk- und Server-Infrastrukturen sowie Tablets und Notebooks. Gemeinsam entwickeln sie IT-Lösungen für das digitale Klassenzimmer und unterstützen so die Reseller dabei, ein individuelles Set-up für jede Schule zu erstellen. Neben Installation und Beratung gehören auch Services wie die Schulung und Zertifizierung der Reseller und Schulen dazu.

Die ständig aktualisierten Informationen der Webseite werden durch Finanzierungs- und Leasingangebote untermauert, die speziell auf die Anforderungen des Digitalpakts zugeschnitten sind. Links und Tipps zu Inhalten und Angeboten externer Partner wie dem "Netzwerk Digitale Bildung" und "Kommune digital" sind dort ebenso zu finden, wie die im EDU-Beeich relevanten Hersteller Intel, Smart, Dell, Ergotron, Lancom und Zyxel.

Ausstattung mit digitaler Infrastruktur

„Wir sehen im Digitalpakt mit seinen umfangreichen Investitionen ein wichtiges Signal für die Zukunftsfähigkeit des Standorts Deutschland“, erklärt Alexander Maier, Country Chief Executive Ingram Micro Deutschland. „Da ein Großteil der Mittel in IT-Produkte fließt, hat der ITK-Fachhandel damit die große Chance, sich als kompetenter Bildungspartner zu positionieren. Unsere Reseller stehen vor der Herausforderung, die didaktischen Ansätze der Schulen mit den technischen Möglichkeiten der IT sinnvoll in Einklang zu bringen.“



Ingram Micro unterstützt den Fachhandel bei der Projektfinanzierung und bietet Modelle wie Rental und Leasing an. Ergänzend werden auch Dienstleistungen wie die Installation vor Ort oder ein Rücknahme- und Renewal-Services für ältere Hardware angeboten. Reseller, Lehrer und Schüler können sich zudem in Trainings zu digitalen Lösungen schulen lassen.

„Wir bieten ihnen mit unserem Know-how und der Bündelung unseres Portfolios eine wichtige Grundlage, um die Bildungseinrichtungen zu überzeugen und schon in der Planungsphase mit Schulträgern und Lehrern ein professionelles Set-up zu erarbeiten“, so Maier zur Fachhandelsunterstützung. „Wenn es uns mit unseren Partnern gelingt, die Vorteile für Lehrer und Schüler deutlich herauszuarbeiten, werden wir gemeinsam dazu beitragen, die notwendige Professionalisierung der IT-Infrastrukturen voranzutreiben.“

Weitere Infos, Tipps und Links rund um die Digitalpakt-Plattform von Ingram Micro gibt es hier. Interessenten können sich für weitere Nachfragen per E-Mail unter diesem Link an Alexander Schweiger, Marketing Manager Digitalpakt bei Ingram Micro, wenden.