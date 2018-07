Die Smart Technologies ULC mit Hauptsitz in Calgary hat seit Juli 2018 einen Vertrag mit der Ingram Micro Distribution GmbH geschlossen. Der Großhändler wird sich auf den Vertrieb des Portfolios in Deutschland konzentrieren, mit Fokus auf die Gewinnung und Entwicklung neuer Partner in den Bereichen Unternehmen und Education.

"Ingram Micro und Smart haben bereits in der Vergangenheit erfolgreich in Deutschland zusammengearbeitet", so Christian Schwaiger, Geschäftsführer der Smart Technologies (Germany) GmbH in Köln. "Ich freue mich darauf, basierend auf den bisherigen Erfahrungen das Smart Business gemeinsam weiterzuentwickeln und voranzubringen."

"Zusammen mit Ingram Micro werden wir unsere Präsenz im IT-Markt stärken", erklärt Schwaiger in Bezug auf die Erweiterung der Distribution. "Ein weiterer Distributor verbessert die Unterstützung unserer Händler. Somit können bestehende und neue Smart-Fachhandelspartner in Deutschland zukünftig bei zwei autorisierten Distributoren die Smart-Lösungen beziehen."

"Wir freuen uns, wieder mit Smart als Marktführer für interaktive Displays zusammenzuarbeiten", sagt Christine Peters, Senior Manager Displays & Digital Signage bei Ingram Micro. "Für uns bedeutet die Portfolioerweiterung im Education und Corporate Markt die weitere Erschließung wichtiger Wachstumssegmente mit Zukunftspotential. Unsere Reseller werden von den Synergien mit anderen Herstellern in diesem Segment profitieren."

Interessierte Vertriebspartner können sich für weitere Informationen an das Team Displays & Digital Signage bei Ingram Micro unter diesem E-Mail-Link wenden.