Zwei große Hausmessen innerhalb von zwei Tagen, das ist für die Aussteller schwer oder gar nicht zu stemmen. Dies mussten nun Also und Ingram Micro erfahren. Ursprünglich hatte Broadliner Ingram seine Hausmesse TOP in München am 4. April 2019 geplant, Also die Channel Trends + Visions am 5. April in Düsseldorf.

Bei einer derartigen Konstellation wäre man sich gegenseitig bei Besuchern, und noch mehr bei den potenziellen Ausstellungspartnern, ins Gehege gekommen. Bei Ingram Micro zeigt man sich nun flexibel und verschiebt die TOP 2019 auf den 21. Mai: "Wir planen unsere Messe mit einem sehr großen Vorlauf und mussten nun feststellen, dass es im April 2019 zu einer Terminkollision mit einer anderen Branchenveranstaltung gekommen wäre", erläutert Alexander Maier, Vice President & Chief Executive Germany bei Ingram Micro. Ein Zusammentreffen zweier großer Messen in derselben Woche sei "für alle Branchenteilnehmer von Nachteil". Man werde die Veranstaltung nun im Mai "in gewohnter hoher Qualität und mit einem großen Angebot" durchführen.



Nachdem die Channel Trend + Visions von Also über zehn Jahre lang in der Bochumer Jahrhunderthalle ihre Veranstaltungsheimat hatte, zieht die Messe nun nach Düsseldorf um. Sie wird am 5. April 2019 auf dem Areal Böhler stattfinden.

Lesen Sie auch: Also feiert Abschiedsfest