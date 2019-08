Insgesamt stellt Ingram Micro weltweit 1,5 Millionen US-Dollar in bar und als Go-to-Market-Finanzierung den Siegern des Comet-Wettbewerbs zur Verfügung, in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) wird der Distributor 250.000 Dollar an die Sieger des Wettbewerbs ausschütten.

Im Prinzip können sich an dem Comet-Wettbewerb alle ISVs (Independent Software Vendors, Softwarehäuser) beteiligen, die mit einer neuen Lösung in den Markt treten wollen. In der DACH-Region möchte Ingram Micro vier ISVs auszeichnen, die im Nachgang bei der Markteinführung ihrer Lösungen den Ingram Micro Cloud Marketplace dazun nutzen können, um über die Reseller des Distributors eine breitere Marktdurchdringung zu erreichen.

Dabei werden die Bewerber anhand folgender Kriterien bewertet:

Zukunftsvision

Potenzial im Channel

Eignung für ein Ökosystem.



Alle Teilnehmer am Wettbewerb erhalten von der Jury ein Feedback zu den von ihnen eigerechten Lösungen.

Die Gewinner der Go-to-Market Fundings der DACH-Region in Höhe von 250.000 US-Dollar werden beim Finale in Salzburg am 22. Oktober 2019 ermittelt. Die Top 3 erhalten zudem ein Ticket für den Cloud Summit 2019 in Augsburg vom 14. bis 15. November 2019. Die 15 besten Teilnehmer weltweit können dann noch zusätzlich beim weltweiten Cloud Summit von Ingram Micro 2020 in Miami/Florida (USA) gegeneinander antreten, um dort um Preisgelder in Höhe von insgesmate einer Million US-Dollar in bar zu kämpfen.

Bewerbungen können ab sofort bis einschließlich 30. September 2019 hier eingereicht werden. Dort finden Interessenten auch weitere Details zum Wettbewerb.

