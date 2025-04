Vor gut drei Jahren hatte sich Ingram Micro zu Ziel gesetzt, eine einheitliche Plattform zu schaffen, die Hardware als auch Cloud-Abonnements, personalisierte Empfehlungen, sofortige Preisauskunft, Auftragsverfolgung und Rechnungsautomatisierung, das gesamte Geschäft mit Produkten, Dienstleistungen, Software und Cloud sowie Lösungen zusammenzuführt und weiterentwickelt (ChannelPartner berichtete).

Nun geht der Broadliner den nächsten Schritt: Mit dem Xvantage Integrations Hub sollen nun Softwareintegrationen extrem vereinfacht und beschleunigt werden. Bei Ingram spricht man von der "nahezu nahtlosen Integration" von SaaS-Tools und andere Technologieplattformen innerhalb von "Sekunden oder Minuten statt in Monaten".

Produktivität und Innovationskraft steigern

Sanjib Sahoo, Präsident der Global Platform Group bei Ingram Micro, ist der Architkt hinter Xvantage. "In einer vernetzten Plattformökonomie sind Integrationen der Schlüssel zu kontinuierlichem Wachstum und Innovation", erklärt er. Man investiere gezielt in technologische Entwicklungen, um den Partnern bahnbrechende Lösungen bereitzustellen. "Unsere intensive Vorarbeit im Bereich KI hat die Basis für dieses branchenweit einzigartige Tool geschaffen, das eine zentrale Herausforderung unserer Kunden und Anbieter löst", meint Sahoo.

Der Xvantage Integrations Hub ist eine Ingram-Eigenentwicklung. Er soll sich auch mit Hilfe neuer KI-Technologien sicher und effizient in bestehende SaaS-Plattformen wie CRM, ERP, RMM und CPQ (Configure, Price, Quote) integrieren. Dadurch werde die Amortisierungszeit erheblich verkürzt, während Unternehmen aufwändige, kostspielige Individualentwicklungen vermeiden können. Zudem rechnet Ingram damit, dass Anwender des Hubs den manuellen Arbeitsaufwand reduzieren können. Damit seien Unternehmen in der Lage, ihre Ressourcen effizienter zu nutzen. Mitarbeiter zu gewinnen mehr Zeit für wertschöpfende Aufgaben in anderen Geschäftsbereichen zu haben. Dies könne die Produktivität und Innovationskraft steigern.

Mehr zum Thema:

Xvantage-Plattform als Schnittstelle: Ingram Micro setzt auf KI beim Partnerkontakt

Geschäftsabwicklung im IT-Channel in Echtzeit: Ingram Micro präsentiert Xvantage Mobile App

31 neue Auszubildende: Das ist der Ingram-Nachwuchs