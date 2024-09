"Informieren, diskutieren, netzwerken", dieses Motto haben sich die Veranstalter der ITK-Messe Communicate in der Münchener Event-Location "Die Macherei" gegeben. Am 23. und 24 Oktober 2024 will man so Fachhändlern und Systemhaus-Betreibern die Gelegenheit bieten, sich über die neuesten Technologien und Trends auszutauschen, praxisnahe Workshops zu erleben und wertvolle Kontakte zu knüpfen

Doch die Veranstaltung soll nicht nur ein Ort des Austausches, sondern auch eine Plattform für praxisorientiertes Lernen und Vertiefung von Fachwissen sein. In verschiedenen Camps mit zahlreichen Workshops können sich die Teilnehmer austauschen. Auch an den Branchennachwuchs wurde gedacht: Azubis können sich hier gezielt weiterbilden und von erfahrenen Fachkräften lernen. Zudem gibt es Camps zu aktuellen Themen der Branche, zu Reparaturdienstleistungen und zu Vertriebsthemen.

Exkursion zum O2-TechLab

Im Ausstellungsbereich sind über 30 Partner aus den Bereichen Hersteller, Netzbetreiber, Provider, Distributoren und Dienstleister vertreten. Ein besonderes Highlight der Communicate! 2024 ist die exklusive Exkursion zum Wayra TechLab von O2 Telefónica. Hier haben die Teilnehmer die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen eines der führenden Innovations-Hubs in Europa zu werfen und sich direkt mit Start-ups sowie Innovationsführern auszutauschen.

Das Communicate!-Ticket kostet 199 Euro. Interessierte Fachhändler und Systemhausbetreiber können bei den Partnern der Messe auch Gratis-Tickets erhalten. Weitere Informationen gibt es --> hier.