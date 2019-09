Am 19. September 2019 trafen sich rund 80 Comteam Partner zum Netzwerken auf Schloss Thurn in Heroldsbach. Auch Comteam Geschäftsführer Sven Glatter und ElectronicPartner Vorstand Karl Trautmann waren vor Ort, um an Vorträgen teilzunehmen und in den aktiven Austausch zu gehen.

Nach der Partnerkonferenz Anfang des Jahres in Düsseldorf fand die zweitgrößte Comteam Veranstaltung 2019 in Bayern statt. Christian Hömer, neuer Partnerbetreuer für den Raum Süddeutschland, war es wichtig, zeitnah ein weiteres, themenübergreifendes Event in seiner Region auszurichten. Die Teilnehmer erwartete ein Mix aus Vorträgen zu topaktuellen Themen wie Managed Services, Physical Security und Mitarbeitermotivation sowie eine spannende Keynote zur Arbeitswelt von morgen.

Welche Chancen bietet der Wandel?

In dem Vortrag lieferte Laszlo Földesi, Spezialist für Digital Communication, Antworten und innovative Ansätze zu Fragen wie: Wie wirkt sich zunehmende Automatisierung auf unsere Arbeit aus? Ist BigData der moderne Schlüssel zum Erfolg? Welche Risiken bringt der Wandel für Unternehmer mit sich und vor allem, welche Chancen? Das Vortragsprogramm wurde eingerahmt von einer Ausstellung mit 15 Partnern. Hier präsentierten auch Comteam Mitglieder Ihre eigenen Lösungen und tauschten sich mit Kollegen im Verbund aus.

Versorgt mit neuem Wissen und vielen Ideen setzten die Teilnehmer ihr Networking am Abend im Schlosspark fort. Dieser hatte exklusiv für sie geöffnet und bot neben einer Wildwasserbahn und einem Freifall-Turm auch Fahrten mit einer Achterbahn inklusive Virtual Reality-Brille. Abschließend gab es ein zünftiges Grillbuffet in der Westernstadt. "Nach einem Tag voller Theorie und Kommunikation ist ein Abend in lockerer Atmosphäre genau das Richtige, um Gehörtes sacken zu lassen und neue Kontakte zu festigen", erklärt Christian Hömer und ergänzt: "Die gesamte Veranstaltung war ein Erfolg, mit toller Stimmung, produktiven Gesprächen und spannendem Input - was will man mehr?"

