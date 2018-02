Der LG 32UD99 fällt bereits auf den ersten Blick mit seinem eleganten Design des komplett weißen Gehäuse auf. Zusammen mit dem sehr schmalen Panel-Rand und dem zierlichen, aber dennoch stabilen Fuß macht der große 31,5-Zoll-Monitor auf dem Schreibtisch eine ausgesprochen gute Figur. Aber auch die inneren Werte wissen zu gefallen: Das UHD-Panel mit seiner Auflösung von 3840 x 2160 Bildpunkten unterstützt den HDR10-Standard für die Darstellung eines erweiterten Dynamikumfangs. Der LG 32UD99 eignet sich also hervorragend für Videos und Filme.

Der LG-Monitor taugt zudem fürs Gaming. Der 31,5-Zöller unterstützt die Freesync-Technik, die mit der Bildratensynchronisation mit AMD-Grafikkarten Bildfehler eliminiert. Die maximale Bildrate liegt bei 60 Hertz, schnellere UHD-Modelle für Gamer stehen erst in den Startlöchern. Für Spieler zusätzlich positiv: Das Bildschirmmenü bietet diverse Einstellmöglichkeiten, Modi und Presets speziell für den Gaming-Einsatz.

TEST-FAZIT: LG 32UD99

TESTERGEBNIS (NOTEN) LG 32UD99 Testnote gut (2,39) Preis-Leistung sehr teuer Bildqualität (45%) 1,89 Bildschirmqualität (15%) 3,40 Ausstattung (15%) 3,90 Handhabung (10%) 1,55 Stromverbrauch (10%) 1,60 Service (5%) 2,50 Aufwertung 5,00 (HDR)

Der LG 32UD99 ist ein überzeugender Allround-Monitor mit Schwerpunkt Multimedia und Gaming. HDR10 und die USB-C-Schnittstelle heben den 31,5-Zöller dabei von aktuellen Konkurrenzmodellen anderer Hersteller heraus. Zudem bietet der UHD-Monitor ein gefälliges Design, umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten und moderaten Stromverbrauch. Diese Qualität lässt sich der Hersteller aber teuer bezahlen. Der LG 32UD99 kostet satte 1099 Euro.

Pro

+ sehr gute UHD-Bildqualität

+ besonders für Multimedia und Gaming geeignet

+ HDR-10-Unterstützung

+ USB-C-Schnittstelle

Contra

- USB-Ausgänge nur über USB-C verfügbar

- sehr teuer

BILDQUALITÄT

Die allgemeine Bildqualität des LG 32UD99, also Helligkeit, Kontrast, Bildschärfe und Farbdarstellung, ist hervorragend. Schalten wir HDR10 an, erhöht sich subjektiv gesehen der Kontrast deutlich. Allerdings leidet darunter die Farbdarstellung: Die Wiedergabe wirkt übersteuert und insgesamt etwas inhomogen, was sich übrigens auch bei HDR-fähigen Spielen zeigt. Toll dagegen wirkt sich HDR10 bei Videos und Filmen aus, die man etwa über Streaming-Dienste wie Netflix und Amazon ansehen kann. Allerdings sind UHD-Filme oder -Serien mit HDR-Unterstützung noch sehr rar gesät.