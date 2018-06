IDG, die Muttergesellschaft von ChannelPartner, Computerwoche und CIO, hat ein Programm zur Förderung der innovativsten Unternehmen ins Leben gerufen. Diese redaktionelle Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, die innovationsstärksten IT-Dienstleister und Lösungsanbieter Deutschlands auszumachen und sie nachhaltig mit der Industrie zu vernetzen, um ihnen die größtmöglichen Wachstumschancen zu ermöglichen.

Eine Jury, bestehend aus IDG-Mitarbeitern, Vertretern von Marktforschung (GfK und Bitkom) sowie Wissenschaft (TU München), prüft die bei uns eingehenden Bewerbungen, und gemeinsam küren wir die Preisträger in zwei "DIGITAL INNOVATION"-Kategorien: "Service" (IT-Dienstleister) und "Solution" (Lösungsanbieter). Die Bewerbungsunterlagen zu beiden Kategorien, samt ausfühlicher FAQ finden Sie hier.

Zählt Ihr Unternehmen zu den innovationsstarken IT-Dienstleistern oder Solution Providern? Dann bewerben Sie sich jetzt als "DIGITAL INNOVATION STAR"- unter: innovation@channelpartner.de. Oder sehen Sie sich bitte die Bewerbungsunterlagen hier an.

Warum sich das Mitmachen lohnt

Die Auszeichnung als "DIGITAL INNOVATION STAR" bringt Sie in der Wahrnehmung beim Kunden oder Partner, im Marketing und nicht zuletzt beim Recruiting neuer Mitarbeiter einen großen Schritt voran. Denn Service- und Solution-Innovatoren werden von IDG auf verschiedenen Ebenen und Wegen in ihrer weiteren Expansion unterstützt.

Basierend auf Ihrem ausgefüllten Bewerbungsbogen, erstellt IDG ein redaktionelles Porträt Ihres Unternehmens, das auf den Online-Portalen der IDG-Medien ChannelPartner, COMPUTER­WOCHE und CIO-Magazin prominent veröffentlicht und verbreitet wird. Hinzu kommen redaktionelle Erwähnungen in Newslettern und auf Social-Media-Kanälen dieser drei IDG-Marken.

Alle mit dem "DIGITAL INNOVATION STARS"- sowohl IT-Dienstleister als auch Lösungsanbieter können am "DIGITAL INNOVATION HUB"-Event am 21. März 2019 in Berlin teilnehmen. Dort können die Anbieter einem breiten Publikum aus innovationsbegeisterten Anwenderunternehmen, potenziellen Investoren und arrivierten Herstellern ihre Lösungen und Services präsentieren sowie Kontakte zu weiteren interessanten Startup-Unternehmen knüpfen.

