Der US-Investor Insight Partners hat die im Januar angekündigte Übernahme von Veeam Software zum 2. März 2020 abgeschlossen. "Seit der ersten Minderheitsbeteiligung im Jahr 2013 ist Insight ein zuverlässiger Partner von Veeam", erklärt Veeam-CEO William H. Largent. Veeam sei auf dem Markt sehr gut positioniert und Insight der richtige Partner, um dem Unternehmen beim nächsten Wachstumsschritt, der Entwicklung in Richtung Hybrid Cloud, zu unterstützen.

Mehr zum Thema: Veeam erweitert Partnerprogram

"Veeam hat sich in den letzten zehn Jahren zum Marktführer in EMEA entwickelt, wo derzeit etwa 50 Prozent unseres aktuellen Geschäfts generiert wird", so Danny Allan, seit Januar CTO von Veeam. "Mit der heute abgeschlossenen Übernahme durch Insight sowie der kürzlich veröffentlichten Veeam Availability Suite Version 10 - der nächsten Generation für Datensicherung - wollen wir diese Führungsposition jetzt auf die USA ausweiten und dort die Wachstumschancen bei Cloud-Datenmanagement für große Unternehmen ausschöpfen."

Veeam wird zur US-Firma

Im Zuge des Besitzerwechsels wird Veeam den Hauptsitz des Unternehmens von der Schweiz in die USA verlegen. Außerdem wurde das Top-Management von Veeam bereits neu aufgestellt. William H. Largent, seit Oktober 2018 Executive Vice President Operations, wurde zum Chief Executive Officer berufen. Danny Allan wurde zum Chief Technology Officer (CTO) befördert und Gil Vega zum Chief Information Security Officer (CISO) ernannt. Vega war zuvor unter anderem CISO beim US-Energieministerium und der US-Einwanderungs- und Zollbehörde in der Bundeshauptstadt Washington.

Auch im Board of Directors gibt es Veränderungen. So wird neben Mike Triplett, Ryan Hinkle und Ross Devor, alle Geschäftsführer von Insight Partners, auch Nick Ayers von Ayers Neugebauer & Company in das Gremium aufgenommen. Ayers gehört zur Gruppe der Young Global Leaders des WEF (Weltwirtschaftsforum) und war zuvor Stabschef des Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten.

Die Veeam-Gründer Andrei Baronov und Ratmir Timashev gehören dem Veeam-Management nicht mehr an. Baronov hatte im Herbst 2018 den Posten des CEO übernommen. Timashev war nach einer größeren Umstrukturierung im Herbst 2018 als Executive Vice President weltweit für Sales und Marketing zuständig.

Ausgezeichnetes Partnerprogramm erst kürzlich erweitert

Bei der Verleihung der Channel Excellence Awards durch ChannelPartner auf Grundlage von Daten einer umfangreichen Umfrage durch CONTEXT im Januar 2020 konnte Veeam in der Kategorie "Infrastruktur-Software" erstmals den ersten Platz für sich beanspruchen. Kurz zuvor hatte der Anbieter sein Partnerprogramm noch deutlich erweitert. Im Rahmen des Veeam Accredited Services Partner (VASP) genannten Programms sollen Partnerfirmen bei Verkauf, Bereitstellung sowie Support von Veeam-Lösungen gestärkt werden.

Im Rahmen des erweiterten VASP-Programms wurde der Bereich Professional Services stärker am indirekten Vertriebsmodell ausgerichtet und steht ein Teil der internen Ressourcen von Veeam nun ausschließlich für VASP-Mitglieder bereit. Mit dem VASP-Programm verspricht Veeam unter anderem neue Geschäfts- und Umsatzpotenziale, Zugang zu Ressourcen für größere und komplexe Projekte, Expertise für die Implementierung sowie Schulungen und Beta-Tests für neue Funktionen.

VASP-Mitglieder erhalten Zugang zu Informationen rund um die Veeam-Services des Partnerportals, wo sie ihr eigenes Dienstleistungsportfolio ausbauen können. Zudem bietet Veeam Dienste und spezielle Unterstützung, wie Service-Kits, Dimensionierungs- und Skalierungs-Tools sowie Ressourcen für individuelle Projekte.