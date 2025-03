Neuer Anlauf zur Neuaufstellung bei Intel: Nachdem Pat Gelsinger, der 2021 als Sanierer zu Intel kam, hatte nur gut drei Monate nach Ankündigung umfangreicher Sparmaßnahmen Anfang Dezember das Handtuch geworfen. Das kam überraschend, Beobachter hatten erwartet, dass er zumindest die Umsetzung der Einsparungen noch begleitet.

Gelsingers Aufgaben übernahmen im Dezember zunächst CFO David Zinsner und Michelle Johnston Holthaus, die in einer neu geschaffenen Position die Leitung mehrerer Intel-Sparten übernimmt. Aber auch sie konnten nicht verhindern, dass Intel Ende Januar die Umsatzerwartungen für das laufende Quartal um sieben Prozent nach unten korrigieren musste. Damit unterbot das Unternehmen die Erwartungen der Analysten erneut.

Nun soll es ausgerechnet Lip-Bu Tan richten - der Mann, der das Intel-Board im Sommer 2024 angeblich nach Streitigkeiten mit Gelsinger über die Neuausrichtung verlassen hat. Tans Erfahrungen in der Chip-Branche vor seiner Zeit bei Intel umfassen vor allem die zwölf Jahre von 2009 bis 2021 als CEO von Cadence Design Systems.

"Er leitete die Neuausrichtung des Unternehmens und trieb einen kulturellen Wandel voran, der auf kundenorientierte Innovation ausgerichtet war", lobt Frank D. Yeary, Chairman des Intel Board of Directors, in der Bekanntgabe der Ernennung von Tan. Yeary erinnert auch daran, dass Tan in dieser Zeit Cadence seinen Umsatz mehr als verdoppeln, die operativen Margen steigern und einen Aktienkursanstieg von über 3.200 Prozent erzielen konnte. Das zu wiederholen dürfte bei Intel schwierig werden.

Tan will Intel mit harter Arbeit und Team-Work neu aufstellen

Allerdings weiß Tan, worauf er sich einlässt: "Er kennt Intel gut, sowohl als Partner während seiner Zeit als Cadence-Chef als auch als Mitglied unseres Vorstands", erklärt Yeary. Und Tan, der auch in das Board of Directors von Intel zurückkehrt, sagt selbst: "Ich sehe erhebliche Möglichkeiten, unser Geschäft so umzugestalten, dass wir unseren Kunden besser dienen und Wert für unsere Aktionäre schaffen."

Von Verdopplung oder einem Anstieg des Aktienkurses um mehrere Tausend Prozent spricht er jedoch lieber nicht. Dafür betont er: "Unter meiner Führung wird Intel ein auf Ingenieurswissenschaften ausgerichtetes Unternehmen sein" - was durchaus als kleine Spitze gegen den seiner Ansicht nach vielleicht zu marketing-verliebten Gelsinger sein dürfte. Außerdem spricht Tan in seinen Antrittsworten viel und mehrfach von harter Arbeit und von einem neuen Team-Geist, den es brauche, um das "neue Intel" zu bauen und erfolgreich zu machen.

Tan war nach seiner Zeit bei Cadence Mitgründer von Walden Catalyst Ventures und war außer im Board von Intel auch bei der Credo Technology Group (einem Spezialisten für Halbleiter im Netzwerkbereich) und bei Schneider Electric im Vorstand.

Tan hat ursprünglich in Singapore Physik und später am MIT Nuklear-Technologie studiert sowie einen MBA der University of San Francisco. 2022 erhielt er den Robert N. Noyce Award der Semiconductor Industry Association (SIA).

Mehr zum Thema

Bill Gates: “Intel ist vom Weg abgekommen”

Intel verschiebt Bau der Chipfabrik in Magdeburg

Intel sucht Anschluss im RZ und bei KI