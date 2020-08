Als Geschäftsführer bei der InterConnect GmbH & Co. KG. agieren nun Firmengründer Gert Rudolph und sein Sohn Ben. Letzterer ist bereits seit 2014 bei dem Softwarehaus beschäftigt. In den vergangenen sechs Jahren hat der 37jährige den Vertrieb und das Marketing für die "IntelliOnline"-Produktfamilie aufgebaut.

Zuvor war der Diplom-Wirtschaftsingenieur im Auslandsvertrieb der DHU, Deutschlands größtem Hersteller homöopathischer Einzelmittel und Schüßler-Salze, tätig. Dort betreute er die internationalen Partner und verantwortete Planung und Steuerung von Absatz, Umsatz und Ergebnis sowie die Budgetplanung und -kontrolle.

Die so gewonnenen Erfahrungen setzte Ben Rudolph auch nach seinem Wechsel zu InterConnect ein. Unter seiner Zuständigkeit wurden die Software-Lösungen auf einer Plattform konsolidiert und das Portfolio erweitert: Die Verwaltungssoftware für Landessportverbände "IntelliVerband" führte Ben Rudolph zur Marktführerschaft in Deutschland und machte sie auch in Österreich bekannt.

Mit der verjüngten Geschäftsführung möchte das Systemhaus seine Zukunft absichern: "Wir bleiben inhabergeführt, das ist uns als Geschäftsführung sehr wichtig", betont Gert Rudolph. "Unsere Kunden schätzen den persönlichen Kontakt zu unserem Team und daran wird sich nichts ändern - das gilt gleichermaßen für das Systemhausgeschäft wie für das Softwarehaus."

In die erweiterte Geschäftsleitung wurde auch der langjährige IT-Services-Vertriebsleiter und Prokurist Wulf Vogel aufgenommen. Am 1. August 2020 übernahm er von Gert Rudolph die Verantwortung für das Systemhausgeschäft der InterConnect GmbH. Den Bereich Softwarehaus leitet weiterhin Ben Rudolph.

Beide Manager werden nun stärker ins operative Geschäft eingebunden und bekommen mehr Personalverantwortung. Firmengründer Gert Rudolph bleibt weiterhin für die strategische Ausrichtung, die Finanzen und das Controlling sowie für das Personalmanagement von InterConnect zuständig. Mit der Erweiterung der Geschäftsführung durch Ben Rudolph nehmen die Pläne seines Vaters Gert Rudolph Gestalt an: Sein Sohn soll natürlich irgendwann die Geschäftsführung von ihm komplett übernehmen.

