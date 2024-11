Datagroup hat eine neue Partnerschaft mit Kubus IT geschlossen, dem IT-Dienstleister von AOK Bayern und AOK Plus. Im Rahmen dieser Kooperation wird Datagroup von nun an die IT-Arbeitsplätze für die 17.000 AOK-Angestellten bereitstellen - an über 350 Standorten in Bayern, Sachsen und Thüringen. Der Vertrag hat eine Laufzeit von zwei Jahren (2025 & 2026) und ein Volumen im zweistelligen Millionenbereich. Die viermonatige Übergangsphase ist bereits im September 2024 gestartet.

Zu den von Datagroup zu erbringenden Diensten zählen Bereitstellung, Ergänzung und Abbau der Arbeitsplatzrechner inklusive Dienstleistungen wie Lagerhaltung, Entsorgung, Assetmanagement, Auftragsabwicklung und Reparaturservices.

Natürlich zeigt sich Datagroup-Chef Andreas Baresel hoch erfreut über diesen Großauftrag: "Wir werden Kubus IT mit unserer langjährigen Erfahrung und unseren bewährten Services dabei unterstützen, hochverfügbare und effiziente IT-Arbeitsplätze bereitzustellen, die den spezifischen Anforderungen der AOK optimal gerecht werden." Ferner berichtet Baressel über eine zunehmende Zahl an Kundenanfragen nach derartigen Workplace Management-Services.

» CP-Newsletter Mit unseren kostenlosen CP-Newslettern bleiben Sie stets top informiert

und erhalten Zugriff auf all unsere Studien! Hier anmelden!

Franz Linner, Geschäftsbereichsleiter Anwenderbetreuung bei Kubus IT, ist froh, mit Datagroup einen starken Partner zum Erbringen von IT-Services für die 17.000 AOK-Angestellten gefunden zu haben: "Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, noch flexibler und effizienter auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen und die digitale Transformation der AOKs in Bayern und Sachsen weiter voranzutreiben."



Mehr zu Datagroup:

Rahmenvertrag mit Messe München verlängert

Gegen den Markttrend gewachsen

Als Cisco-MSSP Cybersecurity-Portfolio ergänzt

Neues Management (April 2024)

Gebrauchte Hardware