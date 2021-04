23.04.2021

Viele Verbraucher können längst nicht so schnell im Internet unterwegs sein, wie dies im Vertrag in Aussicht gestellt wird. Nur knapp drei Viertel (73,6 Prozent) der von der Bnndesnetzagentur untersuchten Festnetz-Breitbandanschlüsse in Deutschland erreichen mindestens die Hälfte der zugesicherten maximalen Datenübertragungsrate.