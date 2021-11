Die Intra2net AG, Spezialist für IT-Security und Groupware, startet gemeinsam mit Also ein Weihnachts-Special für deren Reseller. Ab sofort gibt es bei jeder Bestellung der Intra2net Appliance bis zum 24. Dezember 2021 bei Also Deutschland eine Marge von 33 Prozent, was deutlich über der regulären Handelsspanne liegt.

Die kompakte Intra2net Appliance Eco ist für die Verwendung in kleinen Unternehmen abgestimmt, verbraucht lediglich 16 Watt und kann, da sie leise ist, direkt im Büro betrieben werden. Ein Kit für die alternative Montage im Serverschrank ist im Lieferumfang enthalten. Das vorinstallierte Softwarepaket Intra2net Network Security schützt mit einer mehrstufigen Firewall und sorgt per VPN-Fernzugriff für die sichere Anbindung von mobilen Mitarbeitern, verspricht Intra2net.

"Viele kleine Unternehmen benötigen jetzt ein langfristig tragfähiges Fundament für ihre Homeoffice-Anbindung", erklärt Steffen Jarosch, Vorstand der Intra2net AG. "Mit der Intra2net Appliance Eco können IT-Dienstleister ihren Kunden hier ein attraktives Angebot unterbreiten. Das Weihnachts-Special ist gleichzeitig ein Dank an unsere Partner, die auch in einem für den Channel anspruchsvollen Jahr zu stabilen Ergebnissen beigetragen haben."

Preise und Verfügbarkeit

Die Sonderaktion für den Channel läuft bis 24. Dezember 2021 und kann sowohl von bestehenden Intra2net-Partnern als auch von neuen Resellern bei Bestellung über Also Deutschland unter diesem Link in Anspruch genommen werden. Der empfohlene Verkaufspreis für die Intra2net Appliance Eco beträgt 490 Euro zuzüglich Steuer. Die Lizenz für zwölf Monate Intra2net Network Security muss separat für 190 Euro geordert werden. Die Anzahl der Benutzer ist unbegrenzt.

Interessierte Fachhändler können sich für weitere Einzelheiten direkt an Intra2net per E-Mail wenden. Weitere Informationen wie Datenblätter, Preislisten und Produktvergleiche hat der Hersteller hier zur Verfügung gestellt.