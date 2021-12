Investor Permira übernimmt den aktuell an der Nasdaq gelisteten E-Mail-Security-Spezialist Mimecast für rund 5,8 Milliarden Dollar. Permira zahlt pro Mimecast-Aktie 80 Dollar. Das entspricht einem Aufschlag von 16 Prozent auf den Schlusskurs vom 27. Oktober 2021. Mimecast ging im November 2015 an die Nasdaq. Zum IPO wurde das Unternehmen damals mit rund 594 Millionen Dollar bewertet.

Der neue Inhaber will das Unternehmen nun von der Börse nehmen. Die Transaktion soll in der erste Jahreshälfte 2022 abgeschlossen werden. Sowohl Mimecast als auch Permira haben ihren Firmensitz in London. Mimecast-CEO Peter Bauer betont die Erfolge von Permira, bei der Unterstützung von Firmen, die es gekauft oder an denen es sich beteiligt hat. Er rechnet daher auch bei Mimecast mit weiterem Wachstum und einer strategischen Weiterentwicklung.

Darauf weisen auch die Aussagen der Permira-Partner Michail Zekkos und Ryan Lanpher hin: "E-Mail ist der wichtigste Angriffsvektor für Cyberattacken und Phishing und Betrugsversuche entwickeln sich ständig weiter. Das bedeutet aber auch, dass es für Organisationen nie wichtiger, ihre Daten und ihre Infrastruktur zu schützen."

Hier sehen sie Mimecast mit seiner Plattform hervorragend aufgestellt, um Unternehmen jeder Größe zu unterstützen. In den vergangenen zwei Jahren hat sich das Unternehmen mit seinen Angeboten auch zunehmend in Deutschland etabliert und setzt dabei auch stark auf den Vertrieb über Partner. An dieser grundsätzlichen Ausrichtung dürfte es auch unter dem neuen Besitzer festhalten. Schließlich kennt der den Wert des IT-Channels: Permira steht zum Beispiel auch hinter dem VAD Exclusive Networks.

