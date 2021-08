Der Investor HQ Equita beteiligt sich mehrheitlich am Münchner Managed Security Service Provider Indevis. Die Indevis-Gründer Wolfgang Kurz und Andreas Mayer halten weiterhin "signifikante" Anteile und bleiben in der Geschäftsführung aktiv. Mit dem Investor im Rücken will IT-der IT-Security-Spezialist einerseits das Portfolio um neue Services erweitern, beispielsweise Managed Detection and Response (MDR), plant andererseits aber auch, seine Präsenz in der DACH-Region auch durch Zukäufe auszubauen.

Der bereits 1999 gegründete IT-Dienstleister Indevis bedient als Managed Security Service Provider (MSSP) Kunden aus dem gehobenen Mittelstand, schwerpunktmäßig aus dem Gesundheitswesen, Kanzleien und Unternehmensberatungen, Finanzdienstleister sowie der öffentlichen Verwaltung. Seit mehreren Jahren weist dabei das Geschäft mit Managed Security Services zweistellige Wachstumsraten auf.

"Indevis hat bereits signifikante Managed-Service-Umsätze, langjährige Kundenbeziehungen und zertifizierte Prozessstrukturen, die sich in der hohen SLA-Treue und Kundenzufriedenheit widerspiegeln", sagt Florian Wiemken, Partner bei HQ Equita. Auch Kurt Weise, Senior Investment Manager bei HQ Equita, sieht "Indevis ideal positioniert, um überproportional von dem Managed-Security-Service-Wachstum zu profitieren" und stellt in Aussicht, "das Geschäft in den kommenden Jahren auch über geeignete Unternehmenszukäufe auszubauen."

Aktuell betreibt Indevis Rechenzentren an den Standorten München und Hamburg und beschäftigt insgesamt rund 80 Mitarbeiter. "Mit der Unterstützung durch HQ Equita wollen wir unser starkes Wachstum weiter forcieren", erläutert Wolfgang Kurz, Gründer und CEO von Indevis. Laut Andreas Mayer, dem zweiten Indevis-Gründer und verantwortlich für Business Development laufen bereits Gespräche mit möglichen Akquisitionszielen.

HQ Equita ist Teil der Harald-Quandt-Gruppe in Bad Homburg, die darüber seit 1992 rund eine Milliarde Euro in 36 kleine und mittelgroße Unternehmen im deutschsprachigen Raum investiert hat. Im IT-Bereich ist der Investor seit 2019 als neuer Besitzer von Ebertlang aktiv.

