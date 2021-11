Insgesamt vergab Ionos Partner-Awards in vier Kategorien. Die Preisverleihung fand per Livestream im Rahmen des ersten Ionos Partner Up! Partner Summits Ende November 2021 statt.

Das beste Cloud-Projekt für Ionos hat 2021 die Systemhaus Ulm GmbH durchgeführt. Gemeinsam mit der Neurosys GmbH hat das Systemhaus die CardioGo-App entwickelt - eine digitale Gesundheitsakte. Die Anforderungen an den Datenschutz und die Datensicherheit sind gerade im Gesundheitsbereich sehr hoch. Diese Herausforderung meisterte die Systemhaus Ulm GmbH einwandfrei, so Ionos. Weitere von dem Hosting-Anbieter prämierte Cloud-Projekte haben Viakom und HV-Office Software- und Systemhaus e.K. präsentiert.

Das beste Agenturprojekt des Jahres 2021 stammt laut Ionos von der Kreativbox GmbH. Der unterfränkische Markenentwickler hat den neuen Webauftritt des seit 60 Jahren existierenden Ingenieurbüros Nebel realisiert. Auf den Plätzen dahinter konnten sich Wemotion.io und die Redim GmbH positionieren.

Ionos` Cloud-Partner des Jahres 2021 wurde Bechtle: "Diese Auszeichnung ist für uns ein weiterer Meilenstein unserer noch jungen, doch bereits sehr erfolgreichen Zusammenarbeit. Der gemeinsame Fokus auf die Anforderungen unserer Kunden sowie ein hohes Maß an Flexibilität ermöglichen uns, mittelständischen Unternehmen wie auch großen öffentlichen Auftraggebern zukunftsorientierte Cloud-Lösungen für die digitale Transformation zu bieten", sagte Melanie Schüle, Geschäftsführerin, bei Bechtle Clouds, in ihrer Siegerlaudatio.

» Ransomware als Geschäftsmodell Wurden Daten von Cyber-Kriminellen einmal verschlüsselt, bleibt den betroffenen Unternehmen oft nichts anderes übrig, als das geforderte Lösegeld zu zahlen. Ein kostenloser Webcastam 6. Dezember demonstriert, wie man so etwas verhindern kann. Hier kostenfrei zum Webcast anmelden

"Bechtle war einer unserer ersten Partner und ist derzeit auch der schlagkräftigste", sagte Claudio Serrano, Head of Account, Public & Channel Sales bei Ionos. Immerhin wurden bereits 300 Bechtle-Mitarbeiter für den Vertrieb der Ionos-Cloud geschult und zertifiziert - in 35 der insgesamt über 60 Niederlassungen des Systemhauses. "Bechtle hat maßgeblichen Anteil an unserem Erfolg und den Award Cloud-Partner des Jahres 2021 absolut verdient", so der Channel-Mann bei dem Hosting-Anbieter weiter. Zu den ebenfalls von Ionos ausgezeichneten Cloud-Partnern gehören der IT-Dienstleister MDSystec und der Value Added Distributor Brainworks.

Bei den Agenturen konnte sich Redim vor SkyLife und Vario Softwareentwicklung durchsetzen.