Ionos hat Dr. Markus Noga zum neuen CTO ernannt. Noga war zuletzt bei Suse als General Manager Linux und zuvor als Vice President Solutions Technolog beschäftigt. Inwieweit der Weggang von Noga mit den jüngsten Veränderungen in der Chefetage bei Suse zusammenhängt, ist unklar.

Zu der Linux-Firma kam Noga im Juli 2020. Davor war er über neun Jahre bei SAP. Dort hat er 2012 als VP New Business & Portfolio, Products & Innovation angefangen, war zwischenzeitlich SVP Machine Learning und zuletzt SVP Cloud Platform Business Services. Seine Erfahrungen bei Cloud und Linux (Open Source) dürften ihm bei seiner neuen Aufgabe sehr hilfreich sein.

Der bisherige CTO Henning Kettler hat Ionos verlassen. Firmensprecher Andreas Maurer dankt ihm bei LinkedIn "für die tolle Zusammenarbeit in den letzten 15 Jahren". Kettler begann seine berufliche Laufbahn als Software-Ingenieur bei BMW Rolls-Royce. Anschließend leitete er ab 1995 den IT-Bereich bei Arcor. Im Februar 2007 wurde er dort zum CIO ernannt und in den Vorstand berufen. Zuletzt verantwortete er dort neben der IT auch den Bereich Operations.

Seit 2008 war Kettler CTO von Ionos, seit 2018 auch CTO von Strato. In diesen Funktionen leitete er die technische Produktentwicklung aller internationalen Hosting-Produkte und war verantwortlich für die Infrastruktur der Rechenzentren von Strato und Ionos in Deutschland, Frankreich, Spanien, Großbritannien und den USA sowie das Wide Area Network und das Data Center Network von Ionos.

