Kriterium für die Vergabe der Awards waren herausragende Projekte, die Partner mit der Ionos-Technologie bei ihren Kunden durchgeführt haben. Die Preisverleihung fand am 19. September 2024 im Rahmen des jährlich stattfindenden Ionos Summit statt. Dort bekamen Besucher die Gelegenheit, sich zu Themen wie Digitale Souveränität, Cloud-Technologie, Cyber Security, Künstliche Intelligenz (KI) und zum Ionos-Partner-Ökosystem auszutauschen.

"Channel Partner of the Year 2024": Bechtle Clouds

Bechtle belegte 2024 bereits zum vierten Mal hintereinander den ersten Platz als Channel Partner of the Year. Als einer der ersten Ionos-Partner überzeugte Bechtle den Cloud-Provider mit vielen Zertifizierungen sowie einem breiten Portfolio. Darunter fallen passende Cloud.Lösungen für Unternehmen und Behörden, wobei Bechtle laut Ionos bei Projekten die gesamte Customer Journey abdeckt: von der TCO-Analyse über Cloud-Migration bis hin zu schlüsselfertigen Managed Services.



Knapp hinter Bechtle konnten sich die Ionos-Partner Computacenter und Alticap platzieren.

"Consulting Partner of the Year 2024": CGI

CGI hat den Titel des "Consulting Partner of the Year 2023" verteidigt. Laut Ionos profitieren insbesondere Anstalten der öffentlichen Hand sowie Unternehmen, die bei ihren Digitalisierungsvorhaben großen Wert auf Datenschutz legen, von der Partnerschaft mit CGI. Zu den bekannteste Kunden des Beratungshauses zählt ein Landesjustizministerium in Deutschland.



Mit der Kollaborationslösung "CGI DigitalRadar" (in der Stadtverwaltung München im Einsatz), der Buchungsplattform CGI Door James oder der Analyse-Software "CGI Sense 360" hat dieser Ionos.Partner bereits ein Cloud-basierten Services für die öffentliche Hand entwickelt.



Hinter CGI konnten sich die Beratungshäuser msg und Adfinis als Finalisten positionieren.

"ISV Partner of the Year 2024": HCL Software

HCL Software gewann den Preis des "ISV Partner of the Year 2024". Das Softwarehaus überzeugte Ionos durch die kontinuierliche "Cloudifizierung" seiner Produkte. Das fürht dazu, das viele HCL-Partner in das Ökosysteme von Ionos aufgenommen wurden. Ins Finale dieser Kategorie haben es auch Teamwire und F5 geschafft.

"AI Project of the Year 2024": codecentric mit Benz +Walter

Die Auszeichnung "AI Project of the Year" hat Ionos in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben. Gewonnen haben sie codecentric und Benz +Walter für das Projekt "Ratsinformationssysteme bei Städten und Kommunen". Mit Unterstützung von KI haben beide Unternehmen gemeinsam eine Lösung entwickelt, mit der Bürger über eine Chat-Oberfläche Anfragen an Behörden stellen können. Ein quelloffenes Large Language Modell (LLM) in der Ionos-Cloud greift danach auf die in den Datenbanken der Gemeinden vorhandene Informationen zu und erteilt den Interessenten die benötigte Auskunft. Beschäftigte werden entlastet und Bürger zeitnah informiert.

"Agency Project of the Year 2024": Komm.One für das Projekt "Webspaces"

Komm.One ist eine öffentlich-rechtliche Einrichtung, die die Verwaltung von Baden-Württemberg digitalisiert. Mit "Webspaces" hat der IT-Dienstleiser Webhosting- und Domain-Lösungen von Ionos so angepasst, dass sie von Schulen im Ländle genutzt werden dürfen.

"Cloud Project of the Year 2024": BTC für das Projekt "govdigital"

Viele öffentliche IT-Dienstleister haben sich in der Genossenschaft govdigital zusammengetan. Die privatwirtschaftlich organisierte BTC AG agiert nun als Cloud-Broker auf der Ionos-Plattform und ermöglicht so allen govdigital-Mitgliedern den einfachen Einstieg ins Cloud-Business. Damit soll die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung mit souveräner IT-Infrastruktur vorangetrieben werden.

"Sustainability Project of the Year 2024: Exxcellent Solutions für das Projekt "Varta"

Die Varta-Tochter Varta Storage stellt in Deutschland Stromspeicher her. Um diese effizient zu betreiben, also etwa den Strom dort zur Verfügung zu stellen, wo er wirklich benötigt wird, braucht es ausgefeilte Software. Um die Abhängigkeit von einem einzigen Anbieter zu vermeiden, setzte hier Varta konsequent auf Open Source und die Cloud-Plattform von Ionos.



Mit quelloffenen Technologien wie der Container-Verwaltungslösung Kubernetes, der Datenverarbeitungssoftware Apache Kafka und dem Security-System Keycloak, aber auch mit der kommerziellen Datenbank Microsoft SQL Server hat der Ionos-Gold-Partner Exxcellent Solutions das Varta.Energy Portal entwickelt und bietet dieses Interessenten als Managed Service an. Damit lassen sich Stromspeicher zentral überwachen und warten.

Als seinen "Technology Partner of the Year 2024" hat Ionos Nvidia ausgezeichnet. Ebenfalls im Rennen um diese Trophäe waren Intel und Red Hat.



Mehr zu digital souveränen Lösungen in Deutschland:



B1 Systems soll openDesk zum Durchbruch verhelfen

Computacenter holt sich Open-Source-Expertise bei Gonicus

Bechtle und Schwarz IT arbeiten zusammen

Souveräne Cloud: Cancom nimmt Ionos ins Portfolio auf

Adesso und Ionos schließen Partnerschaft