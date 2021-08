Die United Internet-Tochter Ionos SE bietet ihren Kunden mit Ionos Cloud Cubes ab sofort eine virtuelle, private Server-Instanz, bestehend aus virtuellen Rechenkernen (vCPU), Arbeitsspeicher sowie Direct-Attached NVMe-Storage für schnelle Reaktion bei Anwendungen. Abgerechnet wird der neue Service minutengenau.

Im Cloud-Angebot voll integriert

Die Cloud Cubes sind zurzeit in Spanien und Deutschland verfügbar und voll in das Ionos Cloud-Angebot integriert. Sie können direkt mit allen Cloud Services des Anbieters, wie zum Beispiel Compute Engine, kombiniert werden. Nutzer können sie mittels Cloud Configuration Management Tools, SDKs sowie nativ über die CloudAPI einfach automatisieren oder schnell über die grafische Benutzeroberfläche des Data Center Designers zur Verfügung stellen, verspricht Ionos.

Darüber hinaus können Cloud Cubes in öffentlichen und privaten LANs sowie in Kombination mit dem Managed NAT Gateway oder dem Managed Network Load Balancer genutzt sowie um Network Block Storage (HDD und SSD) an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Zusätzlich werden sie vom Backup-Service unterstützt.

„Durch ihr sehr günstiges Preis-Leistungsverhältnis sind Cloud Cubes eine smarte Alternative für nicht kritische Workloads, zum Beispiel für Development-Umgebungen, zum Testing und Staging oder für einfache Web Anwendungen”, erklärt Felix Grundmann, Head of Product Management von Ionos Cloud.

Mehr Informationen und die Möglichkeit die Ionos Cloud Cubes zu testen gibt es unter diesem Link.