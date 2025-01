Für die Reakquisition sollen bis zu 1,5 Millionen eigene Aktien am Markt zurückgekauft werden, wie das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Karlsruhe mitteilte. Das entspricht bis zu rund 1,1 Prozent des Grundkapitals.

Der Rückkauf solle in den kommenden Tagen beginnen und bis Ende 2025 abgeschlossen sein. Der Aufsichtsrat habe dem Beschluss des Vorstands zugestimmt, hieß es von der Tochter des United-Internet Konzerns. Die Aktie von Ionos stieg nach der Mitteilung um knapp zwei Prozent. (dpa/rs/kk)