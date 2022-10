Die Vergabe der Awards fand im Rahmen des zweitägigen Ionos Summits "Cloud up!" statt. Ionos, eine Tochter der United Internet AG, versammelte Teilnehmer aus Mittelstand, Start-ups, öffentlicher Verwaltung, Channel- und Agenturlandschaft, die sich zu Themen wie Nachhaltigkeit in Rechenzentren, Multi-Cloud in der Verwaltung, der Workflow-Automatisierung mit GitHub oder auch TikTok austauschten.

Erstmals sechs statt vier Kategorien

In insgesamt sechs Kategorien würdigte Ionos herausragende Leistungen seiner Partner. Bechtle Clouds verteidigte den Titel als "Cloud Partner of the Year (Value Added Reseller)". Als Finalisten schafften es die Deeken.Technology GmbH und SVA System Vertrieb Alexander GmbH auf die Medaillen-Plätze. Auch ReDim konnte den Award als "Agency Partner of the Year" vom letzten Mal verteidigen. Andreas Jung EDV Dienstleistungen und die Let's Dev GmbH & Co. KG folgten auf den Plätzen.

Als "Cloud Project of the Year" wurde die IT-Service Medata GmbH ausgezeichnet. Dahinter durften sich die G Data CyberDefense AG und die Viakom GmbH als Finalisten eintragen. Das "Agency Project of the Year" gewann die Wemotion Digitalagentur mit dem Projekt "Klimaeuro". Als Finalisten wurden Fachwerk Media aus Hessen genannt und Maureen Kuroczik Webdesign.

Ganz neu ist der "Sustainablity Impact Award". Ihn hat das JeySign Studio mit der Homepage zum Projekt "Char2Cool e.V." verdient. Ebenfalls neu ist der "Consulting Partner of the Year", den sich die Codecentric AG sichern konnte, die derzeit gemeinsam mit Ionos ein KI-unterstütztes Dokumenten-Management für Verwaltungen entwickeln.

Demnächst in der Ionos-Mediathek

Aufzeichnungen zu den einzelnen Sessions des Ionos Summits "Cloud up!" stehen in Kürze unter diesem Link nach kurzer Registrierung zum Abruf bereit. Weitere Infos zum Agentur-Partnerprogramm für Agenturen, Developer, Freelancer und Web-Profis befinden sich hier. Für Distributoren, Reseller, Consulting- und Technologie-Partner die am Cloud-Partnerprogramm teilnehmen möchten, hält Ionos hier Informationen bereit.