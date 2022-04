Außerdem hat Apple ein Problem behoben, bei dem Braille-Geräte nicht mehr reagierten oder einige MFi-Hörgeräte die Verbindung zu Apps von Drittanbietern verloren.

Dieses Update enthält auch ein wichtiges Sicherheitsupdate. Laut Apples Sicherheitsbulletin betrifft die Schwachstelle AppleAVD (ein Audio- und Video-Dekodierungs-Framework). Dort heißt es: "Eine Anwendung kann möglicherweise beliebigen Code mit Kernel-Rechten ausführen. Apple ist ein Bericht bekannt, wonach dieses Problem aktiv ausgenutzt worden sein könnte."

Die beiden Sätze, die man nie in einem Sicherheitsbulletin sehen möchte, sind "beliebigen Code mit Kernel-Privilegien ausführen" und "möglicherweise aktiv ausgenutzt worden sein". Das bedeutet, dass ein Angreifer fast alles auf Ihrem iPhone ausführen kann und dass die Schwachstelle möglicherweise bereits von bösen Akteuren genutzt wird. Kurzum: Aktualisieren Sie Ihre iPhones und iPads jetzt!

Der iOS-Entwickler Steve Moser hat indes noch einige weitere kleinere Änderungen entdeckt

iOS 15.4.1 changes ??: Apple changed the World Clock widget abbreviation for Kyiv from KIE to KYI. KIE comes from the Russian spelling of Kyiv: Kiev. Screenshot is iOS 15.4. pic.twitter.com/KaoBfE9T3e