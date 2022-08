Gerüchte, dass das kommende iPhone 14 ein Always-On-Display erhält, kursieren seit geraumer Zeit. Die Funktion wurde ins Gespräch gebracht, als bekannt wurde, dass Apple sein nächstes Smartphone mit 120-Hz-Bildschirmen ausstattet. Display-Experten wie Ross Young und Analysten mit guten Zuliefererverbindungen wie Jeff Pu haben davon schon im vergangenen Jahr geredet. Mark Gurman hatte Always-On für iOS 16 im Juni prognostiziert. (Allerdings hat der Bloomberg-Journalist eben diese Option bereits für iPhone 13 prognostiziert. – Anm. d. Red).

Vertrauen auf den zuverlässigsten Leaker

Der beste und zuverlässigste iPhone-Leaker ist aber nach wie vor Apple selbst, und so haben die Journalisten von 9to5Mac in der vierten Beta von iOS 16 Code gefunden, der das Verhalten des Sperrbildschirm auf dem iPhone steuert. So gibt es seit vorgestern einen neuen Zustand für Apple-eigene Bildschirm-Grafiken – einen sogenannten "Sleep". Ist dieser aktiviert, wird das Bild im Sperrbildschirm extrem abgedunkelt. Dies wird zu Folge haben, dass das Display nicht so viel Energie benötigt als für hell beleuchtete Pixel.

Zudem werden neue Bildschirme auf eine noch niedrigere Bildwiederholrate von einem Hertz herunterfahren können, beim iPhone 13 Pro (Max) ist derzeit bei 10 Hz Schluss. Öfter als einmal in der Sekunde muss sich der Bildschirm im gesperrten Zustand nicht aktualisieren, denn für die richtige Zeitanzeige mit Sekundengenauigkeit muss man den Zeiger eben einmal pro Sekunde neu darstellen. Gleichzeitig wird dadurch Energie gespart, weil der Bildschirm für die Bildänderung nicht mehrmals pro Sekunde, sondern nur noch einmal den Akku beansprucht.

9to5Mac hat auch eine Animation des Clownfisch-Hintergrunds gefilmt, wie dieser vom Normalzustand zu Always-On wechselt. Dies erinnert an die Funktionsweise von Always-On auf der Apple Watch: Das Zifferblatt wird abgedunkelt, die Farben blasser. Zeigt das Zifferblatt noch den Sekundenzeiger, wird dieser bei Always-On ganz ausgeblendet. Die Komplikationen werden je nach Datentyp entweder als Platzhalter dargestellt, ohne aktuellen Daten oder zeigen nach wie vor seinen Inhalt wie zum Beispiel die Akku-Anzeige. (Macwelt)