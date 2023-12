Kurz nach der Veröffentlichung von iOS 17.1 hatte Apple mit den Betatests für iOS 17.2 begonnen - und zwei Wochen nach der ersten Beta die zweite veröffentlicht. Die dritte folgte eine Woche darauf, nur für die vierte hatte Apple sich wieder zwei Wochen Zeit gelassen. Grund könnte das Bugfix iOS 17.1.2 sein, das Apple letzte Woche veröffentlicht hat. Jetzt legt Apple den Release Candidate vor, mit der finalen Fassung ist nächste Woche zu rechnen.

Während schon iOS 17.1 einige der Funktionen von iOS 17 brachte, die Apple bereits im Juni zeigte, aber für später versprach, fehlen noch einige, die wir nun mit iOS 17.2 bekommen. Hinzu kommt eine kleine Änderung, über die sich aber viele freuen: Endlich kann man den Standard-Benachrichtigungston ändern. In iOS 17 hatte Apple diesen von "Dreiklang" auf "Abpraller" geändert, viele Leute wollen zurück und konnten das bisher nicht.

Die wichtigste Neuerung in iOS 17.2 ist jedoch die Journal-App, außerdem freuen wir uns noch auf gemeinsame Wiedergabelisten in Apple Music, das automatische Ausfüllen von PDF-Formularen und ein paar andere Kleinigkeiten.

Was ist neu in iOS 17.2?

Standard-Benachrichtigungston ändern: Den Standard-Benachrichtigungston hat Apple in iOS 17 von "Dreiklang" auf "Abpraller" geändert. In iOS 17.2 können Sie in "Einstellungen > Ton & Haptik > Standardbenachrichtigungen" diesen Standardton wieder ändern.

3D-Videoaufnahme für Apple Vision Pro: Bei einem iPhone 15 Pro oder Pro Max öffnen Sie "Einstellungen > Kamera > Formate", um "3D-Video" für Apple Vision Pro einzuschalten. In der Kamera-App sehen Sie im Videomodus ein kleines Vision-Pro-Symbol, um die Funktion zu aktivieren.

Journal-App: Die Apple-App für das Führen eines Tagebuchs ist bei iOS 17.2 endlich dabei. Sie können damit Ihr tägliches Leben und Ihre Aktivitäten aufzeichnen und reflektieren. Maschinelles Lernen auf dem Gerät soll bei der Auswahl, worüber Sie schreiben wollen helfen und Fotos, gehörte Musik und mehr für den Journal-Eintrag anbieten.

iMessage Kontaktschlüssel-Verifizierung: Diese neue Methode wurde für Nutzer entwickelt, die "außergewöhnlichen digitalen Bedrohungen" ausgesetzt sind, wie Journalisten, Menschenrechtsaktivisten und Regierungsbeamte, und ermöglicht es Nutzern, die Person zu verifizieren, mit der sie Nachrichten austauschen.

Übersetzen mit der Aktionstaste: Die Aktionstaste auf dem iPhone 15 Pro hat eine neue Übersetzungsoption.

Gemeinsame Wiedergabelisten: Öffnen Sie eine Wiedergabeliste in Apple Music und tippen Sie oben auf die Schaltfläche "Zusammenarbeiten", um Freunde einzuladen.

Wiedergabeliste "Favoriten": Eine neue Wiedergabeliste "Favoriten" in Apple Music fasst alle Lieder zusammen, die Sie als Favoriten markiert haben.

Wetter- und Uhren-Widgets: Es gibt drei neue Widgets für die Wetter-App und eines für die Watch-App (das erste digitale Uhr-Widget, das Apple entwickelt hat).

Reaktionen in Nachrichten: Sie können auf iMessages mit einem beliebigen Emoji oder Sticker reagieren. Drücken Sie einfach lange auf die Nachricht und wählen "Sticker hinzufügen"

TV-App: In der TV-App gibt es im Store nun keine separaten Tabs mehr für den Kauf von Filmen und TV-Sendungen.

Live-Aktivitäten für Nachrichten: Die Nachrichten-App unterstützt jetzt Live-Aktivitäten, die für schnell zu aktualisierende Nachrichten wie Wahlergebnisse nützlich sind. Die News-App gibt es weiterhin nicht in Deutschland.

iOS 17.2: So installieren Sie die öffentliche Beta

Wenn Sie zu den ersten gehören wollen, die iOS 17.2 testen, können Sie sich für den öffentlichen Betatest anmelden. Der Prozess für die Installation einer Beta hat sich seit iOS 16.4 geändert. So funktioniert der neue Prozess jetzt:

Klicken Sie auf der Apple Beta-Seite auf "Anmelden" und registrieren Sie sich mit Ihrer Apple ID. Loggen Sie sich in das Beta-Softwareprogramm ein. Klicken Sie auf Ihr iOS-Gerät registrieren. Öffnen Sie die App Einstellungen, tippen Sie auf Allgemein und dann auf Softwareupdate. Wählen Sie im Abschnitt Beta-Updates die iOS Public Beta aus.

Nach der Registrierung kann es einige Augenblicke dauern, bis die Beta-Option in der Softwareaktualisierung angezeigt wird.

iOS 17.2: So installieren Sie die Entwickler-Beta

Die Entwicklerversion ist in der regel einen Tag früher als die Public Beta zu haben, bei völlig neuen Hauptversionen, also im kommenden Sommer iOS 18, haben Sie damit mehrere Wochen Vorsprung. Sie müssen als Apple-Entwickler registriert sein. Ab iOS 17 müssen Sie auch nicht mehr am 99 US-Dollar im Jahr bezahlen, um Zugang zur Entwickler-Beta zu erhalten. Ein kostenloser Entwickler-Account reicht aus, den Sie über Xcode oder die Apple Developer App in iOS bekommen. So geht's mit der Apple Developer App:

Laden Sie die Apple Developer App aus dem App Store herunter. Öffnen Sie die App. Tippen Sie auf Konto. Melden Sie sich mit Ihrer üblichen Apple-ID an.

Wenn Sie Apps über den App Store verkaufen möchten, müssen Sie 99 US-Dollar pro Jahr für einen kostenpflichtigen Account bezahlen. Melden Sie sich für das Apple Developer Program (hier) oder über die Apple Developer App an. Sie können die kostenlosen und kostenpflichtigen Konten hier vergleichen.

Registrierte Entwickler können sich stattdessen für die öffentliche Beta-Version entscheiden, indem sie im Bildschirm "Softwareaktualisierung" die Option " iOS Public Beta" auswählen. Nach der Registrierung als Entwickler kann es eine Weile dauern, bis die Option in der Softwareaktualisierung angezeigt wird.

Einige Entwickler haben eine Apple-ID für den Entwicklerzugang registriert, die sich von der Apple-ID unterscheidet, die mit ihrem persönlichen Apple Account und ihren Daten verbunden ist. Um eine andere Apple-ID für den Beta-Zugang zu verwenden als die, die im restlichen iOS verwendet wird, öffnen Sie Einstellungen > Allgemein > Softwareupdate > Beta-Updates und wählen Sie die Apple-ID unten auf dem Bildschirm aus. (Macwelt)

Dieser Artikel ist zuerst auf Macworld.com erschienen und wurde aus dem Englischen übersetzt