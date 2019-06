Das Internet of Things ist in deutschen Unternehmen angekommen, das belegen mittlerweile zahlreiche Studien. Doch wer erfolgreich IoT-Projekte umsetzen will, muss mit der Technologie vertraut sein, den Zeitfaktor nicht außer Acht lassen und die Kosten im Griff haben. In unserer aktuellen IoT-Studie 2019 erörtern wir die wichtigsten Key-Facts.

Der Markt bietet zurzeit mehr als 500 kommerzielle IoT-Plattformen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Preismodellen. Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, erläutern wir die Plattfom-Strategien der großen IoT-Anbieter und welche Auswahlkriterien für eine IoT-Lösung besonders wichtig sind.

Themen wie künstliche Intelligenz, Quanten Computing, Edge Computing, digital Twins oder beschäftigen aktuell die Unternehmens-IT, gilt es doch den Technologieanschluss nicht zu verlieren. Besonders wichtig in diesem Kontext ist das Sammeln, Auswerten und Visualisieren von IoT- und nutzerspezifischen Daten. Mittels Process Mining und Tools für datengetriebene Anwendungen lassen sich daraus Muster erkennen und Prozessabläufe schematisch darstellen. Am Ende der Datenanalyse stehen effiziente Prozessmodelle oder es lassen sich aus den Ergebnissen gar neue Businessmodelle entwickeln.

Mit dem Einsatz neuer Technologien wie hyperkonvergente Infrastrukturen, Composable Infrastructure, Low-Code-Plattformen, IoT Edge oder Infrastruktur aus der Cloud erhoffen sich Unternehmen, gegenüber den Mitbewerbern entscheidende strategische Marktvorteile zu gewinnen. Doch solche, durch den Digitalisierungszwang getriebenen Veränderungen, sollten mit Bedacht in Angriff genommen werden, denn hierfür sind tiefgreifende Kenntnisse der einzelnen Lösungen notwendig.

Unser Kompendium geht zudem ausführlich auf die neue Generation von Multi-Cloud-Management-Tools wie Scalr, Pivotal oder OpenShift ein und vergleicht die Stärken und Schwächen der großen Datenbankanbieter wie Microsoft, Oracle, AWS oder SAP in Bezug auf Analytics-Anforderungen und neue Datentypen. Zusätzlich haben wir die aktuelle TecChannel-Ausgabe "Internet of Things" mit einer Menge praxisorientierten Ratgebern, Tipps und Tools zu den Themen Analytics, Datacenter und Maschine Learning und künstliche Intelligenz angereichert.

Diese Themen finden Sie in der Compact-Ausgabe "Internet of Things"

IoT-Trends

· Plattformen, Strategien, Business-Modelle

· Trends & Prognosen der digitalen Transformation

· IoT-Projekte erfolgreich planen und umsetzen

· Chatbots klug einsetzen

Software

· IoT, IIoT, ERP, Low Code: Die Plattformlösungen digitaler Unternehmen

· KI-Tools für Entwickler

· Multi-Cloud: Migration, Verwaltung, Monitoring

· Analytics und Big Data

Technologien

· Process Mining & RPA

· Artificial Intelligence, Blockchain, EDDA, ML

· Datacenter: NoSQL, HCI, IaaS, PaaS und SaaS

· Mobile Datenübertragung im Internet der Dinge

