"Ich werde wahnsinnig", kommentiert der Protagonist seine Situation im Spliff-Song "Computer sind doof". Darin heißt es: "Der Wäschetrockner flirtet mit dem Video und sendet Strahlen aus, ein elektronischer Zoo. Die Kaffeemaschine törnt den Toaster an", und so weiter.

Den Text um smarte Haushaltsgeräte verantwortete Keyboarder Reinhold Heil im Jahr1982. Damals waren Ölkrisen, Apple II, Commodore 64 und digitale Klangerzeugung aktuell. Von WLAN, IoT, Alexa und Co. war man so weit entfernt wie heute vom umweltfreundlichen Auto. Die Technikträume der 80er-Jahre Realität werden zu lassen, hat sich auch die IFA in ihre diesjährige Agenda geschrieben. Kameras und Mikrofone in TV und Lautsprechern, die einzig der Erfüllung sämtlicher Wünsche ihrer Besitzer dienen - natürlich.

Kühlschränke, die mit unseren Kontodaten selbstständig einkaufen, Roboter, die per Video versuchen die Bude zu reinigen und Waschmaschinen, die Nachrichten via Cloud kreuz und quer um die halbe Welt jagen, nur um uns mitzuteilen, dass sie ihre Arbeit beendet haben. Gut, dass hier Datenschützer mit Marketern und Lobbyisten heftig im Clinch liegen.

Doch in der Zukunftsabteilung der Messe behandelt das IFA+ Summit bereits die nächste Stufe: Cyborgs, neuronale Netze und implantierte Sensoren stimmen auf die Verschmelzung von Mensch und Maschine ein. Während Philosophen zwischen Entzücken und Horror ob all der digitalen "Chancen" pendeln, werden medial fast unbemerkt die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Kontrolle des Digitalen über das Analoge geschaffen. Algorithmen entscheiden bereits über Wahrheit oder Fälschung, über Erfolg oder Pleite, über Armut oder Reichtum, Job oder Hartz 4.

In Berlin zeigt sich, neben vielen spannenden Neuheiten, wie weit uns die Digitalisierung bereits im Griff hat - und was noch folgen könnte.

Mein Fazit:Zum Schluss des Songs wird übrigens durch einen "Chip-Infarkt" der Atomkrieg ausgelöst. Das Szenario KI gegen KI hatten die Musiker damals nicht auf dem Schirm.

Bis demnächst, Euer Querschläger!

Der ChannelPartner-Autor "Querschläger" ist ein Fachhändler aus Rheinland-Pfalz.

