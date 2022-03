Mit dem am 8. März vorgestellten iPad Air 5 rücken das iPad Air und das iPad Pro noch näher zusammen. Denn die 2022er-Version des iPad Air verfügt jetzt auch über den starken M1-Chip, 5G und eine verbesserte Frontkamera. Trotzdem gibt es natürlich Unterschiede, die jeweils andere Nutzer ansprechen. Wenn Sie sich jetzt fragen, ob Sie lieber das iPad Air 2022 oder das iPad Pro 2021 (mit 11 oder 12,9 Zoll) kaufen sollen, dann finden Sie hier Ihre Antwort.

iPad Air 2022 gegen iPad Pro 2021: Diese Features sind gleich

Hier sehen Sie auf einen Blick, welche Features sich die beiden Modelle teilen:



Design mit flachen Kanten (bis auf Kameramodul auf der Rückseite)

Gehäusemaße nahezu identisch (Air nur 0,2 Millimeter dicker)

Liquid Retina Display mit 264 ppi und P3-Farbraum M1-Chip mit Neural Engine der nächsten Generation

5G-Standard (bei der Cellular-Variante)

Hauptkamera mit 12 Megapixel / f/.8 / 5x Digitalzoom

Frontkamera mit 12 Megapixel, Ultraweitwinkel-Objektiv und 2x optischem Zoom Akku : Bis zu 10 Stunden Surfen im Web oder Videowiedergabe

Kompatibel mit Apple Pencil, Magic Keyboard und Smart Keyboard Folio

USB-C

Wie Sie sehen, gleicht Apple wichtige Features an, so befeuert eben auch der M1-Chip die günstigere iPad-Air-Version. Trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass es Unterschiede gibt, die maßgeblich zur Kaufentscheidung beitragen. So bietet das iPad Pro 2021 ein besseres Display, ein stärkeres Kamera-Setup und Face-ID statt nur Touch-ID, wie Sie nachfolgend in der Tabelle sehen:

iPad Air 2022 gegen iPad Pro 2021: Die Unterschiede

Unterschiede iPad Air 2022 iPad Pro 2021 Display-Größe 10,9 Zoll 11 oder 12,9 Zoll Display-Technik Liquid Retina 11": Liquid Retina | 12,9": Liquid Retina XDR Mini-LED ProMotion-Technik nein ja | adaptiv bis 120 Hertz Display-Helligkeit (max.) 500 Nits 11": 600 Nits | 12,9": 600 Nits / XDR: 1000 Nits Arbeitsspeicher 8 GB RAM 8 oder 16 GB RAM Kamera Single-Cam mit 12 MP Dual-Cam mit 12-MP-Weit und 10-MP-Ultraweit mit Lidar-Scanner Video 4K, 3x Videozoom 4K, 2x optischer Zoom (3x Digitalzoom, Audiozoom, Stereoaufnahme Frontkamera 12 MP Ultraweit 12 MP Ultraweit TrueDepth, Porträtmodus, Porträtlicht, Animoji und Memoji Audio 2 Lautsprecher im Querformat 4 Lautsprecher Authentifizierung Touch ID Face-ID über TrueDepth-Kamera USB-C ja ja mit Thunderbold / USB 4 Speicher 64 GB oder 256 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB oder 2 TB Startpreis (UVP) 679 Euro 11": 879 Euro | 12,9": 1.199 Euro Farben: Grau, Polarstern, Rosé, Violett, Blau Grau, Silber

iPad Air 2022 gegen iPad Pro 2021: Welches soll ich kaufen?

Blicken wir auf die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede, dann kommen wir zu dem Schluss, dass das iPad Air 5 (2022) für die meisten Nutzer wohl die bessere Wahl ist. Es ist ein grundsolides iPad mit bester Performance zu einem guten Preis.

Viele der Pro-Features wie die Ultraweitwinkel-Kamera auf der Rückseite, die besonders großen Speichervarianten, doppelter Arbeitsspeicher oder Thunderbolt sind wahrscheinlich nur für eine kleine Anzahl Zielgruppe interessant. Die meisten Nutzer werden diese Zusatzfunktion im Alltag niemals verwenden. Es sind eher die Profi-Anwender, die genau diese Features benötigen. Was aber tatsächlich auch für den Power-User interessant sein kann: die 120-Hertz-ProMotion-Technologie für smootheres Scrollen und Zocken auf dem iPad, auch die Farben sind dank Mini-LED lebendiger und das Schwarz noch satter (beim 12,9 Zoll großen iPad Pro).

Wer beispielsweise seinen Laptop ersetzen möchte oder mit dem iPad zusätzlich arbeiten möchte, der wird sich für das iPad Pro entscheiden. Die meisten Nutzungsszenarien für den normalen Anwender deckt aber auch das iPad Air ab, mit seinem ähnlichen Industrie-Design, dem starken M1-Chip und kompatibel mit dem aktuellen Apple-Zubehör wie dem Apple Pencil oder dem Magic Keyboard ist es auch.

Der Preis: Kommen wir aber noch zu einem Punkt, der ebenfalls sehr wichtig ist. Denn es gibt auch eine Situation, in der der Durchschnittsnutzer eher zum Pro-Modell greifen sollte. Das Standard-Modell des iPad Air 2022 mit 64 GB ist aktuell 130 Euro günstiger als die kleinste Speichervariante des iPad Pro 11 Zoll mit 128 GB. Das ist ein ordentlicher Aufpreis. Der Aufpreis schrumpft aber, wenn Sie so oder so mehr Speicherplatz benötigen. Denn das neue iPad Air 5 mit 256 GB kostet zum Start 849 Euro. In diesem Fall ist das iPad Pro 11 Zoll mit 128 GB bis zu 40 Euro günstiger. Und wenn Sie das iPad Pro auch mit 256 GB kaufen möchten, zahlen Sie nur rund 50 Euro mehr (899 Euro bei Amazon).

(Macwelt)