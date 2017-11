Als vor sieben Jahren das iPad erstmals auf den Wunschzetteln der Apple-Fans stand, war die Auswahl nicht weiter schwer. Man musste nur die Frage klären, wie groß der Speicher sein sollte und ob man für unterwegs mobiles Internet brauche. Das iPad der ersten Generation war zudem wie das legendäre Ford Model-T (Tin Lizzy) in allen Farben zu haben, solange sie schwarz waren.

Apple hat im Frühjahr 2011 mit dem iPad 2 erstmals das beim iPhone bewährte Weiß mit in die Palette aufgenommen , mit dem iPad Mini kam im Herbst 2012 erstmals eine neue Größe auf den Markt, die 7,9-Zöller ergänzten die 9,7-Zöller. Im Herbst 2015 wagte Apple schließlich die Erweiterung der Baureihe in die andere Richtung, das iPad Pro mit seinen 12,9 Zoll bot gegenüber den damals noch iPad Air genannten Standardmodellen aber noch weitere Vorteile. Ein gutes halbes Jahr später kam ein iPad Pro in 9,7 Zoll dazu.

Seit Frühjahr 2017 strafft Apple den Wildwuchs seiner Tablets wieder ein wenig. Als Einsteigermodell dient seit März ein 9,7 Zoll in der Diagonale fassendes Tablet, das schlicht "iPad" heißt und das iPad Air aus dem Angebot verdrängt hat. Das iPad Pro hat im Juni eine zweite Generation mit verbesserten Chips und Displays erhalten. Während der Formfaktor von 12,9 Zoll bleibt, hat Apple beim kleineren Modell den Rahmen ein wenig verkleinert, sodass bei annähernd gleichen Dimensionen der Bildschirm nun 10,5 Zoll in der Diagonale misst. Das iPad Mini bleibt in seiner mittlerweile vierte Generation nun seit Herbst 2015 unverändert im Store. Da es in der Grundausstattung sogar etwas mehr kostet als das iPad 9,7 dürfte es sich hierbei um ein Auslaufmodell handeln, das Apple irgendwann - vermutlich im kommenden Frühjahr - einfach einstellen wird.

Aktuell (Herbst 2017) hat Apple also iPads in vier Größen. In drei oder vier Farbvarianten. Mit oder ohne LTE-Chip. Mit einer, zwei oder vier Speicherkonfigurationen. Also insgesamt 60 unterschiedliche Modelle.

Bei der Antwort auf die Frage, welches iPad es denn sein soll, entscheidet vor allem der geplante Einsatzzweck. Neben dem Fernsehen auf der Couch mal eben Surfen oder E-Mails checken? Unterwegs Zeitungen, Magazine und Bücher lesen? Auf Bahn und Flugreisen Filme ansehen? Oder wirklich produktiv arbeiten und das Macbook ausrangieren? Hier die Vorteile der einzelnen Kategorien und was für das jeweilige Gerät spricht:

iPad Pro 12,9": iPad ganz groß

Ob das iPad Pro mit 12,9"-Display wirklich das Notebook und sogar den Laptop ersetzen wird, sei dahingestellt. Das Modell von 2017 mit seinem Chip A10X Fusion hat aber auf alle Fälle das Potential dafür, Laptops als Büromaschinen in Rente zu schicken. Für den Einsatz in Unternehmen macht das iPad Pro vor allem das reichhaltige Softwareangebot im App Store attraktiv. Während das Softwareangebot für den Mac nach wie vor überschaubar ist und es vor allem an spezialisierter Business-Software fehlt, verfolgt Apple seit Sommer 2014 in einer Kooperation mit IBM das Ziel, möglichst viele iPads mitsamt der notwendigen Software in die Büros von Corporate America (und auch die Deutschland AG...) zu bringen. Weitere Kooperationen für das Business unterhält Apple etwa mit Cisco , SAP oder Accenture.

Zum Notebook-Ersatz wird das iPad Pro erst mit einer Tastatur. Mittlerweile bietet Apple diese auch mit deutscher Tastenbelegung an, doch sind auch Modelle von Drittherstellern wie Logitech zu empfehlen. Gemeinsam ist den Tastaturen für das iPad Pro der Anschluss über den Smart Connector, sprich, sie benötigen keine eigene Energieversorgung. Der Stromverbrauch ist dabei zu vernachlässigen.

Das Killer-Argument für das iPad Pro könnte aber der ebenfalls als Zubehör für rund 100 Euro erhältliche Apple Pencil sein. Anders als andere Eingabestifte, die nur den Finger ersetzen oder präzisieren sollen, ist der Stift von Apple drucksensitiv und erkennt seine Neigung - Features, die sonst nur Grafiktabletts aufweisen. Dadurch ist präzises Zeichnen und sogar Schraffieren auf dem Bildschirm des iPad Pro möglich. Der hohe Preis des Stifts hängt damit zusammen: Er ist aktiv und spricht sich mit dem iPad Pro ab. 240 mal in der Sekunde misst das iPad Pro die Orientierung des Pencils, wodurch außerordentlich präzises Schreiben und Zeichnen möglich ist - fast wie auf Papier. Neu bei dem iPad Pro des Jahrgangs 2017 ist die hohe Bildschirmwiederholrate von 120 fps. Die Arbeit mit dem Apple Pencil wird damit noch deutlich präziser, selbst Kalligraphen haben nun ihre Freude an dem Werkzeug. Das iPad Pro schaltet automatisch auf niedrigere Wiederholraten um, etwa auf 24 fps, wenn man auf dem Gerät Filme ansieht. Das spart Energie.

Aber auch Büroarbeiter, die nicht mit Skizzen oder Grafikdesign zu tun haben, können einen Nutzen aus dem iPad Pro mit Pencil ziehen: Wer Dokumente und Tabellen bislang für Korrekturen oder Anmerkungen ausdruckte und den Rotstift zückte, kann nun endlich komplett digital arbeiten, entsprechende Apps wie Good Reader vorausgesetzt. Apps wie Microsoft Office unterstützen ebenfalls das iPad Pro.

Erhältlich ist das iPad Pro in drei Speichervarianten: Käufer können zwischen recht sparsamen 64 GB, pragmatischen 256 GB und luxuriösen 512 GB wählen. Alle drei Modelle gibt es auch mit LTE-Mobilfunkanbindung und in den drei unterschiedlichen Farboptionen Spacegrau, Gold und Silber. Preislich liegt das günstigste iPad Pro 12,9" derzeit bei 899 Euro, für die Spitzenausstattung mit LTE und 512 Gigabyte Speicher ruft Apple 1.449 Euro auf.

Ausstattung Preis (€) 64 GB 899 64 GB (LTE) 1059 256 GB 1069 256 GB (LTE) 1229 512 GB 1289 512 GB (LTE) 1449

Empfehlung: Das iPad Pro eignet sich sowohl für Künstler und Designer, als auch für Fotografen und Videoarbeiter sowie für Anwender, die Office-Arbeiten erledigen müssen. Als hochmobiler und leicht synchronisierbarer Notebook-Ersatz ist im Zusammenspiel mit dem optionalen Pencil und einer Tastatur ein praktischer Zweitrechner. Ein echter Mac oder PC sollte aber trotzdem noch zur Hand sein: Das iOS-Betriebssystem ist noch ein wenig zu beschränkt, um klassische Computer in allen Bereichen zu ersetzen. Immerhin ist iOS 11 so gut für die Büroarbeit geeignet wie noch kein mobiles Betriebssystem zuvor . Bei einigen Neuerungen wie dem bis zu 13 Apps fassenden Dock, der neuen Multitasking-Ansicht, Drag-and-Drop sowie der App "Dateien" haben die Entwickler in Cupertino vor allem an Büroarbeiter gedacht. Von Jahr zu Jahr schwindet der Unterschied zwischen iPad Pro und Macbook. Dies schlägt sich mittlerweile auch in den Verkaufszahlen des Mac nieder.

iPad Pro 10,5": Mehr Platz auf dem Schirm

Mit dem iPad Pro 9,7" hatte Apple dem iPad Pro 12,9" im Frühjahr 2016 einen kleinen Bruder im klassischen iPad-Format zur Seite gestellt. Die zweite Generation des iPad Pro der Standardgröße geht beim Design neue Wege. Die Rahmen sind ein wenig dünner geworden, so passt auf annähernd die gleichen Ausmaße ein Bildschirm mit einer Diagonale von 10,5 Zoll. Die technischen Daten sind ansonsten identisch. Auch das kleinere iPad Pro kommt mit einem Truetone-Display, das nach Messung des Umgebungslichtes seine Farbtemperatur automatisch anpasst. Auch die Bildwiederholrate beträgt maximal 120 fps, was nicht nur einem präziseren Apple Pencil fördert, sondern auch das Scrollen weit flüssiger macht. Der Chip A10X Fusion ist der gleiche wie der im 12,9-Zöller. Lediglich der Akku ist bauartbedingt kleiner als der des großen Bruders, hat aber auch einen kleineren Bildschirm zu versorgen, sodass die Laufzeiten praktisch gleich sind. Apple nennt generell für alle aktuellen iPads bis zu zehn Stunden bei Surfen im Web, Musik- oder Filmwiedergabe und bis zu 9 Stunden surfen, geht man über das Mobilfunknetz online.

Auch weitere Features teilt das 10,5-Zoll-Gerät mit dem 12,9-Zöller: Die 12-Megapixel-Kamera an der Rückseite und die 7-Megapixel-Frontkamera. Die vier Lautsprecher für Stereoklang in jeder Ausrichtung. Den Retina-Blitz (mit Hilfe des Bildschirms) und die Videoaufnahme in 1080p für die Frontkamera. 4K-Video und LED-Truetone-Blitz für die rückwärtige Kamera. Als Fotoapparat mögen die iPads etwas unhandlich sein, stehen der vom iPhone bekannten Qualität aber kaum etwas nach.

Noch etwas haben iPad Pro 12,9 und 10,5 Zoll gemeinsam: Den SmartConnector. Das darüber angebundene Smart Keyboard bietet nun auch für das kleinere Modell eine Fullsize-Tastatur. Will heißen: Die Mittelpunkte der Buchstabentasten stehen mindestens 17 Millimeter auseinander. Somit ergibt sich ein zum Macbook 12 Zoll ähnliches Tippgefühl.

Ein Unterschied besteht aber neben der Größe noch zur 12,9-Zoll-Variante: Das kleinere iPad Pro ist neben Gold, Space Grau und Silber noch in einer vierten Farbe erhältlich: Rosegold. Sieht aber auch ganz gut aus.

Ausstattung Preis (€) 64 GB 729 64 GB (LTE) 889 256 GB 899 256 GB (LTE) 1059 512 GB 1119 512 GB (LTE) 1279

Empfehlung: Das iPad Pro 10,5 richtet sich im Prinzip an den gleichen Nutzerkreis wie das 12,9-Zoll-Modell, ist aber etwas günstiger und dank seiner geringeren Größe ein Stück mobiler. Auch wer den Preis als Kriterium heranziehen möchte, sieht hier einen Unterschied, der aber nicht wesentlich ist.