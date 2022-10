Noch nie hat Apple eine neue Hauptversion von iPadOS nicht zeitgleich mit iOS veröffentlicht, was dieses Jahr eben so besonders macht. Erst Ende August, nur wenige Wochen vor dem September-Event, hat Apple bestätigt: iPadOS 16 verspätet sich und erscheint direkt in Version 16.1 - ohne ein konkretes Datum zu nennen. Berichten zufolge hapert es am Stage Manager.

Während Gerüchte in den vergangenen Wochen immer stärker auf einen Release im Oktober hindeuteten, ist Mark Gurman von Bloomberg sich sicher, dass die neue Version des iPad-Betriebssystems in der Woche vom 24. Oktober veröffentlicht wird - der Woche, in der Apple auch die aktuellen Quartalszahlen präsentieren wird.

iPadOS 16.1 is on track to be released the week of Oct. 24th — barring any new bugs or issues. Apple has historically held launches the week of its earnings calls in October. — Mark Gurman (@markgurman) October 10, 2022

Quo vadis, iPad?

Von den neuen iPads fehlt indes (fast) jede Spur. Während sich die gesamte Gerüchteküche noch im September einig gewesen ist, dass Apple im Oktober noch ein iPad- und Mac-Event nachschießt, ist auch hier die Stimmung nicht mehr ganz so positiv.

Zuletzt hat es geheißen, Apple habe für dieses Jahr das gesamte Pulver verschossen, weshalb sich ein vollwertiges Event nicht lohnen würde. Etwaige neue Produkte würden dann einfach ohne Zeremonie per Pressemitteilung vorgestellt werden. Bisher sieht alles danach aus, obwohl Apple prinzipiell noch knapp eine Woche hätte, eine Vorstellung in der letzten Oktoberwoche anzukündigen.

Zumindest das normale iPad wäre überfällig für ein Refresh und soll Gerüchten zufolge ein neues Design erhalten, um es optisch in die Reihe der anderen iPads einzugliedern. Auch beim iPad Pro wäre es langsam Zeit für ein Update, seit dem Release der 2021er-Modelle sind fast 18 Monate vorbei und historisch betrachtet kam es schon häufiger vor, dass der Produktzyklus bei den Pro-Modellen anderthalb Jahre gedauert hat. Da der Stage Manager hauptsächlich als Feature fürs iPad Pro gehandelt wird, würde auch hier neue Hardware zeitlich passen.

Auf Grundlage der Gerüchteküche und den historischen Daten halten wir daher für wahrscheinlich, dass Apple diesen Monat noch neue Produkte vorstellt. Ob mit Keynote oder nicht, ist dabei nicht einmal relevant.

(K)eine Tradition

Apropos "historisch": Mancherorts heißt es im Zusammenhang mit der Oktober-Keynote häufig, bei Apple sei es Tradition, in der Woche vom Oktober-Quartalsbericht auch neue Geräte vorzustellen. Das schwingt auch in Gurmans Aussage "Apple has historically held launches the week of its earnings calls in October" mit.

Wenn man diese Behauptung frei interpretiert, kann man sagen: Ja, Apple hat tatsächlich bereits Produkte in der Woche vorgestellt, in der es den letzten Quartalsbericht des Jahres veröffentlicht hat. In den letzten zehn Jahren waren es genau dreimal: 2012, 2016 und 2018 - das waren die Jahre, in denen die Oktober-Keynote in der letzten (vollen) Oktoberwoche stattgefunden hat. In den übrigen sieben Jahren fand die Keynote Anfang oder Mitte Oktober statt - dreimal sogar überhaupt nicht. Hier eine kurze Tabelle zur Veranschaulichung:

2022 ? 27. Oktober ? 2021 18. Oktober 27. Oktober nein 2020 13. Oktober 29. Oktober nein 2019 - 30. Oktober nein 2018 30. Oktober 1. November ja 2017 - 2. November nein 2016 27. Oktober 25. Oktober ja 2015 - 27. Oktober nein 2014 16. Oktober 20. Oktober nein 2013 22. Oktober 28. Oktober nein 2012 23. Oktober 25. Oktober ja 2011 4. Oktober 18. Oktober nein

Oktober-Keynotes und Q4-Quartalsberichte der letzten 11 Jahre.

Von "Tradition" kann also wirklich nicht die Rede sein. Dass Oktober-Keynote und Quartalsbericht zusammenfallen, ist höchstens purer Zufall. Einerseits sprechen die beiden Ereignisse völlig unterschiedliche Gruppen an: die Keynote Verbraucher, der Quartalsbericht Investoren. Andererseits gibt es für beide Events unterschiedliche Gründe: Die Vorstellung und der Verkauf neuer Geräte kurz vor dem Weihnachtsgeschäft ist wirtschaftlich sinnvoll, der Finanzbericht Ende Oktober hat zeitliche Gründe. Das vorangegangene Quartal ist mit dem September zu Ende gegangen, dann dauert es eine Weile, bis die Ergebnisse analysiert und in eine ordentliche Form gebracht werden. Das dauert eben knapp einen Monat. (Macwelt)