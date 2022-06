Wenn es eine Funktion gibt, die in den letzten Jahren bei iPhones eklatant gefehlt hat, dann ist es ein Always-On-Display, also ein immer eingeschaltetes Display. Ein neuer Bericht deutet jedoch darauf hin, dass es dieses Display-Feature nun endlich kommen soll. Wie ein solches Always-On-Display aussehen könnte, zeigen wir Ihnen in diesem Video:

Ross Young, CEO von Display Supply Chain Consultants, berichtet, dass er in diesem Jahr von Apple ein LPTO-Display erwartet, das die Bildwiederholfrequenz auf 1 Hz senkt, wenn es nicht benutzt wird. Das ist sogar noch niedriger als beim OLED-Display des iPhone 13, das auf 10 Hz sinkt. Eine niedrigere Bildwiederholfrequenz ist entscheidend für die Batterielebensdauer, denn je schneller ein Bildschirm aktualisiert wird, desto mehr Batterie verbraucht er. So kann beispielsweise die Apple Watch, die seit der Serie 5 über ein Always-On-Display verfügt, ihre Aktualisierungsrate von 60 Hz auf 1 Hz senken, um die Batterie zu schonen. Ein Always-On-Display ist eine Standardfunktion bei Android-Telefonen und würde es dem iPhone ermöglichen, grundlegende Daten wie Uhrzeit, Datum und Benachrichtigungen anzuzeigen, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist. Traditionell wird weißer Text auf einem komplett schwarzen Bildschirm angezeigt, obwohl einige Implementierungen auch Farbe verwenden. Gerüchten zufolge experimentiert Apple schon seit Jahren mit einem Always-on-Display, hat die Technologie aber bisher nur in der Apple Watch eingesetzt. Dieser Artikel erschien zuerst bei unseren Kollegen der Macworld. (Macwelt)