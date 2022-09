Apple hat am Mittwoch, den 7. September, seine vier neuen Modelle der iPhone-14-Generation vorgestellt. Seit Freitag, den 9. September, 14 Uhr, können Sie alle Varianten schon vorbestellen. Zur Auswahl stehen iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro und 14 Pro Max. Wer eines der Modelle bereits zum Marktstart am 16. September in den Händen halten möchte, der muss erfahrungsgemäß schnell sein. Im Idealfall müssen Sie bei Apple oder den anderen großen Händlern wie Media Markt, Saturn und Amazon Ihre Bestellung pünktlich um 14 Uhr aufgeben. Hier finden Sie Tipps für Ihre Order direkt bei Apple.

Alle iPhone-14-Modelle bei Amazon ansehen & vorbestellen

Alle iPhone-14-Modelle bei Media Markt ansehen & vorbestellen

Alle iPhone-14-Modelle bei Saturn ansehen & vorbestellen

iPhone direkt im Bundle:

Alle iPhone-14-Modelle bei O2 vorbestellen

Alle iPhone-14-Modelle mit Tarif bei Telekom vorbestellen

Alle iPhone-14-Modelle bei Vodafone vorbestellen

Modell iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max Farben Schwarz, Polarstern, Blau, Violett, Rot Schwarz, Polarstern, Blau, Violett, Rot Schwarz, Silber, Gold, Dunkellila Schwarz, Silber, Gold, Dunkellila Speicher 128 GB | 256 GB | 512 GB 128 GB | 256 GB | 512 GB 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB Preise 999 € | 1.129 € | 1.389 € 1.149 € | 1.279 € | 1.539 € 1.299 € | 1.429 € | 1.689 € | 1.949 € 1.449 € | 1.579 € | 1.839 € | 2.099 €

Tipps für die Bestellung direkt bei Apple

Damit Sie ab Freitag 14 Uhr das gewünschte Gerät mit Sicherheit vorbestellen können, gibt es ein paar Kleinigkeiten zu beachten. Überprüfen Sie in der Apple-Store-App oder auf der Webseite des Apple Stores, ob Ihre Adress- und Kreditkarten-Daten aktuell sind und die Kreditkarte verifiziert ist. Seit dem Verkaufsstart des iPhone X kursiert die Mär, dass die App in Sachen Vorbestellung etwas schneller ist als die Webseite. Wie immer ist diese Angabe ohne Gewähr, denn diese Berichte basieren auf Erfahrungen einzelner Nutzer.

Ein Tipp nach dem Kauf

Wenn die App meldet, dass die nächstmögliche Zustellung des iPhones 14 zwei Wochen nach hinten gerutscht ist, kann man noch die nächstgelegenen Apple Stores überprüfen: Zum Verkaufsstart eines Geräts erhalten einzelne Filialen eine bestimmte Menge an neuen iPhones, dort schauen jedoch nicht die Menschen aus ganz Deutschland (Österreich oder der Schweiz), sondern Käufer aus der Gegend. Es ist gut möglich, dass das gewünschte Modell im Store in der Nähe noch verfügbar zur Reservierung ist.

Ein Tipp der letzten Hoffnung: Versuchen Sie mit einer anderen Farbe bzw. Speichergröße. Erfahrungsgemäß sind die Geräte in Schwarz und in neuen Farben recht beliebt, auch die jeweilige Einstiegsgröße von 128 GB ist schnell vergriffen. Wir wünschen Ihnen viel Glück. (Macwelt)