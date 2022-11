Der bekannte und recht treffsichere Apple-Analyst Ming-Chi Kuo schließt aus seinen letzten Beobachtungen der Zulieferer, dass Apple bei seinem kommenden iPhone die Seitentaste und die Lauter-Leister-Tasten streichen und durch ein durchgehendes Gehäuse ersetzen will. Ähnlich wie bei der Home-Taste seit dem iPhone 7 und bis iPhone SE der dritten Generation simuliert ein vibrierender Motor, bei Apple Taptic Engine genannt, den Druck auf eine solche Taste. Die Fläche bleibt unbeweglich, der Nutzer nimmt die leichte Vibration unter der Oberfläche als eine Tasten-Betätigung wahr.

(1/6)

My latest survey indicates that the volume button and power button of two high-end iPhone 15/2H23 new iPhone models may adopt a solid-state button design (similar to the home button design of iPhone 7/8/SE2 & 3) to replace the physical/mechanical button design.