Was den Bildschirm und das Aussehen betrifft, hat sich im Grunde genommen zum Vorjahr nichts geändert, außer bei den Farben. Die neuen Töne in Blau, Rosa, Gelb, Grün und Schwarz sind viel blasser als bei den letztjährigen Modellen. Aber sie sehen gut aus! Apple hat jetzt auch die Farbe mit dem Glas verschmolzen, was eine schöne matte Oberfläche ergibt.

Apple nennt das Bildschirmglas "Ceramic Shield", was besondere Haltbarkeit verspricht. Das behaupten eigentlich alle Hersteller für ihre Gläser und ich werde die Haltbarkeit des Glases nicht mit einem Hammer testen.

Der Bildschirm misst entweder 6,7 Zoll (iPhone 15 Plus) oder 6,1 Zoll (iPhone 15) in der Diagonale und ist ein Super Retina XDR mit Unterstützung für HDR, Truetone und den P3-Farbraum. Neu ist, dass es über Dynamic Island verfügt, genau wie die Pro-Modelle. Die dynamische Insel ist auch keine ausgefallene Version, sondern hat die gleiche Funktionalität wie bei den Pro-Modellen. Der Bildschirm leuchtet mit 1.000 Nits und kann bei Bedarf auf 2.000 Nits hochgefahren werden. So lässt sich der Bildschirm problemlos in der hellen Sonne nutzen.

Neue Kamera und Portraitmodus

Die neue Hauptkamera nimmt Fotos mit 48 Megapixel auf. Sie verfügt nicht über einen optischen Zoom, hat aber jetzt Zoom-Modi in der Kamera-App, die Sie verwenden können. Apple behauptet, dass der 2-fache Digitalzoom einem optischen Zoom entspricht. Und das tut er auch. Man kann sogar noch etwas höher zoomen, ohne dass es aussieht, als hätte Renoir etwas gemalt (na ja).

Der Portraitmodus ist auch dann aktiviert, wenn man es nicht weiß. Wenn Sie einen Menschen, eine Katze oder einen Hund fotografieren, wird automatisch die Schärfentiefe im gesamten Bild erfasst, sodass Sie anschließend ein Bokeh-Foto erstellen können.

Der A16 Bionic ist immer noch schnell

Der Prozessor im iPhone 15 ist der A16 Bionic vom letzten Jahr, der auch in den 14-Pro- und 14-Pro-Max-Modellen steckt. Auch wenn er schon ein Jahr alt ist, ist er immer noch ein Prozessor, der weiß, wo es langgeht. Spiele laufen flüssig, das Scrollen von umfangreichen Webseiten geht mit einem Achselzucken vonstatten und er wird auch nicht sehr heiß.

Und hier kommt das "Aber" ins Spiel. Aber! Da es sich um einen Prozessor aus dem letzten Jahr handelt, besteht die Gefahr, dass dieses Smartphone ein Jahr vor den Pro-Modellen von zukünftigen iOS-Updates ausgeschlossen wird.

Und wenn wir schon dabei sind, können wir noch ein weiteres "aber" einfügen! Der A16 Bionic unterstützt kein USB 3.2. Obwohl das iPhone 15 und das 15 Plus USB-C haben, ist die Übertragungsgeschwindigkeit langsamer als beim iPhone 15 Pro. Wenn Sie in 4k 60 fps filmen, brauchen längere Clips bei 480 Mbps ewig für die Übertragung. Das iPhone 15 Pro und 15 Pro Max können hingegen Dateien mit 10 Gbps übertragen.

Das Beste am iPhone 15 Plus ist die Batterielaufzeit. Bis zu 20 Stunden Videostreaming gibt Apple an. Aber dann müssen viele Faktoren erfüllt sein. Unabhängig davon hat es eine gute Akkulaufzeit, etwa neun Stunden mehr als das iPhone 12.

Und wenn Sie ein iPhone 12 haben, sollten Sie einfach zum iPhone 15 greifen. Vor allem, wenn Sie das Gerät hauptsächlich zum Fotografieren, für soziale Medien, zum Surfen und so weiter verwenden. Dann bekommen Sie ein Smartphone, das viel schneller ist, einen besseren Bildschirm, eine bessere Akkulaufzeit und bessere Kameras hat.

Wenn Sie wissen, dass Sie wirklich gute Fotos machen und den optischen Zoom nutzen wollen, dann brauchen Sie eines der iPhone 15 Pro-Modelle - vorzugsweise das Pro Max.

Produkt: iPhone 15 Getestet: September 2023 Hersteller: Apple Systemchipsatz: A16 Bionic Speicher: 4 GB Speicherplatz: 128/256/512 GB Display: 6,7 Zoll Super Retina XDR, 2.796 x 1.290 (Plus), 6,1 Zoll 2.556 x 1.179 (Iphone 15) Pixel, 460 ppi Kameras: 48 + 12 + 12 Megapixel Ultra-Weitwinkel, Weitwinkel und Teleobjektiv, 12-Megapixel-Frontkamera Anschlüsse: USB-C Kommunikation: 2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC Betriebssystem: iOS 17 Sonstiges: Dual-SIM (eSIM und physisch) Face-ID, wasserdicht (IP68), Stereo-Lautsprecher Akku: 29 Stunden ununterbrochene Videowiedergabe (iPhone 15 Plus) und 23 Stunden (iPhone 15) Maße: 160,9 x 7,78 x 0,78 cm (Plus) und 14,76 x 7,16 x 0,78 cm Gewicht: 201 und 171 Gramm Preise: iPhone 15 Plus ab 1.099 Euro (UVP), iPhone 15 ab 949 Euro (UVP)

Antutu Benchmark: 1.337.128 Geekbench 5, Single-Core: 2.089 Punkte Geekbench 5, Multicore : 5.436 Geekbench Compute: 20.425 Punkte 3dmark Wild Life Extreme Unlimited: 2.996 Punkte Lesegeschwindigkeit, Speicher: 742 MB/s Schreibgeschwindigkeit, Speicher: 1.688 MB/s

Unsere Wertung

Pro

Guter Bildschirm

Gute Akkulaufzeit

Schnell, trotz Prozessors vom letzten Jahr

Hochformat-Modus

Kontra

Der A16 kann bedeuten, dass das iPhone 15 ein Jahr weniger lang iOS-Updates als die Pro-Version bekommt

Fazit

Die iPhone-15-Modelle sind gewiss der Kaufempfehlung wert, zweifellos zwei sehr gute Smartphones, von denen das größere eine hervorragende Akkulaufzeit bietet. Beide sind auch verdammt schnell, und wenn Sie gerne Handyspiele spielen, kann ich mir nicht vorstellen, dass es eines gibt, das nicht gut darauf läuft. Alle anderen Aufgaben, die Sie vielleicht erledigen möchten, sind damit ebenso leicht erledigt. Aber es gibt eine Sache, die stört. (Macwelt)

Dieser Artikel ist zuerst auf Macworld.se erschienen und wurde aus dem Schwedischen übersetzt.