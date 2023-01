Der gut vernetzte Marktanalyst Ming-Chi Kuo leitet aus den aktuellen Entwicklungen bei den Zuliefererpreisen her, dass Apple das kommende iPhone SE 4 entweder auf später verschoben oder gar ganz eingestellt hat.

Auf jeden Fall gibt es keine Vorbereitungen in der Branche auf die Massenproduktion des neuen Einstiegs-iPhones für 2024. Gründe dafür sind schlechte Verkaufszahlen der vergangenen Modelle im Einstiegsbereich: Apple hat das iPhone 12 und 13 Mini wegen schlechter Nachfrage eingestellt, nicht besser ging es dem iPhone 14 Plus, das sich als ein Ladenhüter erwiesen hat. Auch das iPhone SE 3 hat sich unter den Erwartungen verkauft.

My latest survey indicates that Apple will likely cancel or postpone the mass production plan for the 2024 iPhone SE 4. I think this is due to the consistently lower-than-expected shipments of mid-to-low-end iPhones (e.g., SE 3, 13 mini, and 14 Plus),