Im März 2022 aktualisierte Apple zuletzt sein Einsteiger-iPhone und fügte hier und da ein paar Kleinigkeiten hinzu, verbunden mit einer leichten Preiserhöhung. Aber das alternde Design und die minimalen Upgrades führten dazu, dass das neue iPhone SE kühl aufgenommen wurde, wobei viele sich auf die nächste Generation freuten und Kritiker hofften, dass Apple eine radikalere Überarbeitung des Geräts plante.

Laut dem Analysten Ming-Chi Quo hat Apple das Projekt iPhone SE 4 wieder aufgenommen und will ein 6,1-Zoll-OLED-Display und einen eigenen 5G-Basisband-Chip verwenden.

Wann wird das iPhone SE 4 erscheinen?

Apples iPhone SE folgt nicht demselben vorhersehbaren jährlichen Veröffentlichungszeitplan wie die Standardreihe, und die Intervalle zwischen den Aktualisierungen sind schwieriger vorherzusagen. Der Zeitpunkt der nächsten Markteinführung deutet auf einen Zweijahresrhythmus hin, aber zwischen dem ersten und dem zweiten Modell lag eine viel größere Lücke. Die drei bisher veröffentlichten Modelle feierten an diesen Daten Ihr Debüt:

iPhone SE (3. Generation): März 2022

iPhone SE (2. Generation): April 2020

iPhone SE (1. Generation): März 2016

Mit der zweiten Generation, die erst vier Jahre nach der ersten kam, wechselte das SE vom Design des iPhone 5/5S zum Stil des iPhone 6/6S, den es bis heute beibehält. Seitdem haben wir zwei Versionen im Abstand von zwei Jahren gehabt. Vor diesem Hintergrund scheint es wahrscheinlich, dass das iPhone SE (4. Generation) im März oder April 2024 erscheinen wird.

Wie viel wird das iPhone SE 4 kosten?

Die Preise sind bei den drei bisherigen Generationen stetig gestiegen, was zweifellos durch die weltweiten Kosten für Komponenten und Vertrieb beeinflusst wurde. Während das iPhone SE (3. Generation) etwa zum gleichen Preis wie das Vorgängermodell auf den Markt kam, hat Apple die Kosten noch einmal deutlich erhöht, was das aktuelle Modell im Vergleich zu den Vorgängermodellen etwas unattraktiver macht, vor allem wenn man den geringen Speicherplatz des Basismodells berücksichtigt.

Das iPhone SE muss jedoch preiswert sein - es würde uns überraschen, wenn sich der Preis für die nächste Generation deutlich erhöhen würde. Ein OLED-Bildschirm ist eine recht teure Komponente, auch für den Hauptprozessor wird Apple künftig mehr bei TSMC bezahlen müssen. Schwer abzuschätzen ist jedoch, wie sich der Dollar-Kurs im Vergleich zum Euro und die Inflation entwickeln werden, eine realistische Preisabschätzung ist ein Jahr im Voraus kaum möglich.

Wie wird das neue iPhone SE aussehen?

Da das iPhone SE traditionell eines der kleinsten Geräte ist, die Apple anbietet, scheint es logisch, dass das Format des iPhone 13 Mini das iPhone 6-Gehäuse beim SE ersetzen wird. Aber das ist nur eine von mehreren Möglichkeiten, die Apple für die SE-Reihe wählen könnte.

In einer kürzlichen Episode des Podcasts "Geared Up" sagte Jon Prosser, dass das "iPhone SE 4… nur das iPhone XR ist", was bedeutet, dass es ein "All-Screen"-Design und ein 6,1-Zoll-Display hat.

Ein Bericht von Ross Young von Ende Oktober behauptete jedoch, dass Apple auch über ein 5,7-Zoll-Display nachdenkt, was eine neue Größe für ein iPhone wäre. Das iPhone 13 Mini ist 5,4 Zoll groß und das iPhone X und XS waren 5,8 Zoll groß. Young sagt auch, dass Apple entscheidet, ob LCD oder OLED für das Display verwendet wird.

Welche Funktionen wird das iPhone SE 4 haben?

Auch wenn das iPhone SE 4 Gerüchten zufolge eine Aussparung haben soll, wird es möglicherweise nicht über Face-ID verfügen. Apple hat Face-ID als eine Funktion seiner höherwertigen Produkte (iPhone und iPad Pro) eingeführt, und Gerüchten zufolge ist es unsicher, ob es über die Gesichtserkennungstechnologie verfügen wird.

Eine Aussparung ohne Face-ID wäre zwar seltsam, aber nicht ungewöhnlich - das Macbook Pro hat eine Aussparung, in der nur die Frontkamera untergebracht ist. Wir haben ältere Berichte des Branchenanalysten Ming Chi-Kuo (via MacRumors) und der chinesischen Technikseite MyDrivers gesehen, die behaupten, dass Apple den Touch-ID-Sensor wie beim iPad der 10ten Generation, dem iPad Air und dem iPad Mini an den Einschaltknopf verlegen wird.

Renderings von Ian Zelco auf Front Page Tech zeigen das iPhone SE 4 mit einer einzigen Kamera, sodass man wahrscheinlich ein ähnliches 12MP Weitwinkelobjektiv erwarten kann. Wir hoffen jedoch, dass es einige der Funktionen enthält, die wir mit dem iPhone SE 3 nicht bekommen haben, nämlich den Nachtmodus und den Filmmodus.

Je nachdem, wann es auf den Markt kommt, könnte es den verbesserten A15-Chip bekommen, der auch im iPhone 14 steckt, oder den neueren A16. Beides wäre keine große Verbesserung gegenüber dem A15 im aktuellen Modell.

Das iPhone SE 4 könnte das erste iPhone mit einem von Apples eigenen 5G-Modems sein. Der Analyst Ming-Chi Quo geht davon aus und behauptet, dass der Basisband-Chip in einem 4-nm-Prozess hergestellt wird und nur Sub-6GHz-Bänder unterstützt.

Mit der Umstellung der iPhone 13-Reihe auf eine Basisgröße von 128 GB (und den Geräten der 14er-Serie, die diesem Beispiel folgen), besteht die Hoffnung, dass das neue iPhone SE dies ebenfalls tun wird, da 64 GB für die meisten Menschen wirklich nicht mehr ausreichen, insbesondere da Systemdateien mehr als 10 GB benötigen. Aber wir sind nicht sehr hoffnungsvoll - das iPhone SE (3. Generation) kam nach der iPhone 13-Reihe auf den Markt und begann immer noch mit denselben 64 GB Speicherplatz, und auch das neu gestaltete iPad 10.

Dieser Artikel erschien zunächst auf Macworld.com und wurde aus dem Englischen übersetzt.