Apple hat vorgestern Abend bekannt gegeben, dass der iPod Touch eingestellt wird. Das Unternehmen wollte den kultigen Musik-Player noch solange verkaufen, wie der Vorrat reicht. Nun ist in den USA das Gerät im offiziellen Online-Store komplett ausverkauft. Alle Kombinationen aus Farbe und Speicherplatz lassen sich nicht mehr in den Einkaufskorb leben, die Seite behauptet schlicht "Sold out".