Die Proofpoint, Inc., bekannt für Next-Generation Cybersecurity- und Compliance-Lösungen, hat Irene Marx als neue Country Managerin für den Alpenraum vorgestellt. Die Expertin für Cybersicherheit soll für die weitere Expansion von Proofpoint in Österreich und der Schweiz sorgen.

In ihrer neuen Rolle verantwortet Irene Marx mit ihrer über 20-jährigen Erfahrung in der IT-Branche das Gesamtgeschäft der beiden Märkte sowie die Neukundengewinnung und die Entwicklung in der für Proofpoint strategisch wichtigen Region.

Bevor Irene Marx zu Proofpoint kam, trug sie als Area Manager Alpine bei Zscaler Verantwortung und war zuvor über 13 Jahre in leitenden Positionen bei Fortinet tätig. Sie blickt da unter anderem auf den erfolgreichen Auf- und Ausbau von Vertriebsorganisationen mit Channel-Fokus und die Optimierung von Go-to-Market-Strategien auf Kundenbedürfnisse in sich schnell verändernden Märkten zurück.

"Bei unserer Expansion in Mitteleuropa unterstützt uns Proofpoints Ruf als unangefochtener Marktführer im Bereich der Cybersicherheit dabei, großartige Talente anzuziehen“, betont Michael Heuer, seit März 2020 Vice President DACH bei Proofpoint. "Irene Marx‘ beeindruckende Erfolgsbilanz und ihre Fähigkeit, neue Geschäftsmöglichkeiten zu identifizieren und auszubauen, werden uns dabei unterstützen, unsere Vision von IT-Sicherheit, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, auch in der Alpenregion umzusetzen, insbesondere angesichts einer außergewöhnlich hohen Nachfrage nach unseren Services."

"Wir haben nun die außergewöhnliche Chance, unser Engagement in Österreich und der Schweiz nochmals zu verstärken“, sagt Marx. „Ich freue mich darauf, Teil des Teams zu werden. In meiner neuen Tätigkeit kann ich nun preisgekrönte Lösungen anbieten, um in der Region ansässige Organisationen dabei zu unterstützen, sich besser gegen die sich verschärfende Situation im Bereich der Cyberbedrohungen wappnen zu können."

