Iris Hatzenbichler-Durchschlag ist laut ihrem Profil seit Mai 2017 als Marketing Director EMEA bei der Igel Technology GmbH in Lohn und Brot. Igel ist bekannt für seine Thin und Zero Clients mit eigenem OS sowie das Endpoint Management (UMS).

Vor ihrem Wechsel in den Norden, war Hatzenbichler von Herbst 2015 in gleicher Position beim US-Hersteller FalconStor Software tätig, wo sie das Wachstum des Produkts FreeStor verantwortete und FalconStor als führenden SDS-Anbieter in der Branche etablieren sollte.

Hatzenbichler ist seit über 16 Jahren im Marketing der IT-Industrie tätig. Nach ihrem Studium in Wien war sie von 2000 bis 2014 bei DataCore Software wo sie als Marketing-Assistentin begann und zuletzt das EMEA Marketing-Team des Unternehmens leitete. Sie habe wesentlichen Anteil daran gehabt, dass DataCore vom Startup zu einem der führenden Anbieter von SDS-Lösungen mit zweistelligen jährlichen Wachstumsraten in Europa wurde. (KEW)