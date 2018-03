Es gibt Menschen die sind für ihren Humor bekannt. Auf Feiern sammeln sich die Gäste um sie herum und sie lauschen sprichwörtlich jedem Satz, indem sich garantiert ein Wortspiel mit sprachlicher Raffinesse verbirgt. Gemeinhin sind es weniger IT-Profis oder Software-Entwickler, die in einem solchen sozialen Mittelpunkt erscheinen. Zu skurril ist der Witz oder zu unverständlich für das Volk der Nicht-IT´ler.

Welcher "normale Mensch" lächelt schon bei Aussagen wie "UNIX ist das Betriebssystem der Zukunft. Und das schon seit 30 Jahren." oder "Was ist das? Schwimmt im Wasser und schreit ständig F1?" - "Ein Informatiker, der nicht schwimmen kann." Aus ungefähr diesem Holz stammen auch die Sprüche wie "Backup not found: (A)bort, (R)etry, (P)anic?" oder "Keyboard not found. Press any key to continue.".

Dass Software-Entwickler auch anders können wissen wir spätestens seit der Veröffentlichung des Original-Quellcodes von MS-DOS 1.0 und 2.0 oder Word 1.1a. Der niederländische Twitterer Leon Zandman fand gleich sieben ungewöhnliche Überraschungen.

Die Microsoft-Entwickler fluchen munter durch die Gegend, ziehen über die Novell-Nutzer her oder bezeichnen sich selbst als "Götter". Alles auskommentiert und nicht ganz so ernst gemeint (oder vielleicht doch?). Alle durchaus amüsanten Kommentare aus dem Microsoft-Code finden Sie im Artikel "Versteckte Überraschungen in frühen Microsoft-Quellcodes".

Schon nach kurzer Suche finden sich im Internet und in Foren verschiedene Quellecode-Kommentare. Hier zeigt sich, dass auch die Entwickler außerhalb von Microsoft durchaus Humor haben. Sie wünschen ihren Entwicklungs-Kollegen nur das Beste oder versuchen sie mit irreführenden Hinweisen zu verunsichern.

Ganz so humorlos scheinen unsere Software-Entwickler dann doch nicht zu sein. Der Spaß ist halt eher versteckt, so wie die Easter Eggs in ihren Programmen.