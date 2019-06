Nachdem zahlreiche Fachhändler ihn bereits auf diversen Hausmessen der Distribution in seiner neuen Funktion wiedererkannten, ist es nun auch offiziell: Ismayil Basusta hat Anfang April bei Vertiv die Aufgabe als Manager Channel Sales DACH übernommen. Basusta arbeitet im Team von Joachim Fischer, der im Oktober 2018 als Channel Sales Director EMEA zu Vertiv kam.

Gemeinsam mit Fischer wird Basusta nun das erstmals in der Form aufgelegte Channel-Programm von Vertiv in Deutschland umsetzen. Das ist bereits auf reges Interesse im Handel gestoßen - zum Beispiel bei der Ingram-Micro-Hausmesse Top 2019 im Mai in München, wie Fischer gegenüber ChannelPartner berichtete.

Der Diplominformatiker Ismayil Basusta ist bereits seit über 20 Jahren in der IT-Branche. Zuletzt leitete er seit 2016 die Channel-Aktivitäten bei NEC. Davor war er bei Symantec für die Betreuung des Channels zuständig. Seine Laufbahn in der IT begann er bei Novell, zwischenzeitlich war er als Manager New Business Development bei Google für die Regionen DACH und Russland zuständig.

Die Einstellung von Basusta ist Teil der neuen Channel-Strategie von Vertiv. Das erweiterte Vertiv Partnerprogramm (VPP) bringt im Wesentlichen drei Neuerungen: einen neuen Bonusplan, ein überarbeitetes Partnerportal und ein erweitertes Produktportfolio. Mehr dazu lesen Sie bei ChannelPartner im Artikel Vertiv geht auf den Channel zu.