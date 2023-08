Der Analyst Ming-Chi Kuo berichtete letzte Woche auf Medium.com beiläufig, dass "die Nachfrage nach dem iPhone 15 geringer ist als die nach dem iPhone 14" Einen konkreten Grund nannte er nicht, aber es ist wahrscheinlich, dass mehrere Faktoren dazu beitragen, darunter die nachlassende Nachfrage nach Smartphones und Gerüchte über höhere Preise. Noch bevor es überhaupt auf den Markt kommt, hat das iPhone 15 mit hartem Gegenwind zu kämpfen, und wenn Kunden, die noch zögerlich sind, anfangen, über das iPhone 16 zu lesen, werden sie vielleicht ganz abspringen.

Die ersten Gerüchte über das iPhone 16 kursieren und deuten darauf hin, dass das Gerät im nächsten Jahr einige Upgrades mit sich bringen wird, die es zu einem der begehrtesten Handys seit Jahren machen und dem iPhone 15 große Probleme bereiten könnten. Hier sind fünf Gründe, warum das iPhone 16 dem iPhone 15 den Todesstoß versetzen könnte, bevor es überhaupt auf den Markt kommt:

Eine bessere Telekamera

Wenn das iPhone 15 Pro Max im Herbst auf den Markt kommt, wird es Gerüchten zufolge eine Besonderheit haben, die es bei keinem anderen iPhone gibt: ein Periskop-Telefotoobjektiv. Berichten zufolge wird es den optischen Zoom verdoppeln (von 3fach auf 6fach) und wahrscheinlich auch einen enormen Sprung beim digitalen Zoom bringen. Das haben wir schon bei anderen Smartphones gesehen, z. B. beim 100-fachen Space Zoom von Samsung, aber das iPhone hatte noch nie auch nur annähernd eine leistungsstarke Telekamera.

Die Telekamera des iPhone 15 Pro Max könnte jedoch nur die erste Phase der Zoom-Pläne von Apple bedeuten. Berichten zufolge wird Apple die neue Telekamera nächstes Jahr auch auf das kleinere iPhone 16 Pro bringen und die Brennweite auf etwa 300 mm erhöhen, verglichen mit 150 mm beim iPhone 15 Pro Max. Dies würde einen weitaus größeren optischen und digitalen Zoom ermöglichen und den Zoom des iPhone 14 Pro Max weit in den Schatten stellen.

Größere Displays

Seit dem iPhone 12 bietet Apple die gleichen zwei Bildschirmgrößen für die Pro-Telefone an: 6,1 Zoll und 6,7 Zoll. Laut Ross Young, CEO von Display Supply Chain Consultants werden das iPhone 16 Pro und Pro Max über 6,3-Zoll- und 6,9-Zoll-Displays verfügen. Das hört sich vielleicht nicht nach einem großen Zuwachs an, aber selbst ein paar zusätzliche Millimeter können im täglichen Gebrauch einen großen Unterschied ausmachen - man denke nur an die Apple Watch.

Vibrationstasten

Sie werden sich daran erinner, dass sich einige Gerüchte um das iPhone 15 um Vibrationstasten drehten, die mit haptischen Motoren das Gefühl eines Drucks imitieren. Das ist nicht nur ein netter Trick, diese Tasten würden es Apple auch ermöglichen, Funktionen hinzuzufügen, die über einen einfachen Klick hinausgehen. Man denke nur an die Force-Touch-Funktion des Macbook-Trackpads, was sich gut auf dem iPhone machen würde. Wir sind nicht sicher, was das für das iPhone 16 bedeutet, aber nach jahrelanger Entwicklung muss es das Warten wert sein.

Ein Ultra-Modell

Als die Apple Watch Ultra letztes Jahr auf den Markt kam, war sie in jeder Hinsicht besser als die Series 8: größerer Bildschirm, bessere Funktionen und längere Batterielaufzeit. Gerüchten zufolge wird Apple dem iPhone 16 mit der Einführung des iPhone 16 Ultra im Jahr 2024 die gleiche Behandlung zuteilwerden lassen. Wir sind uns nicht ganz sicher, was das für das Pro Max bedeuten wird oder wie Apple das neue Modell von den übrigen Pro-Modellen unterscheiden wird - Mark Gurman behauptet lediglich: "Apple könnte ein noch höherwertiges iPhone über die beiden Pro-Modelle stellen" - aber es ist sicher, dass es das Modell ist, das jeder will.

Face-ID unter dem Display

Als Face-ID auf dem iPhone X debütierte, führte Apple auch die berüchtigte Aussparung ein, die sich beim iPhone 14 in die Dynamic Island verwandelte. Aber sie nimmt immer noch einen großen Teil des oberen Teils des Bildschirms ein. Gerüchten zufolge arbeitet Apple an einer Unter-Display-Technologie für die Face-ID-Sensoren, sodass nur noch ein kleiner Kreis für die Kamera übrig bleibt. Dies könnte mit dem iPhone 16 kommen, was es zum ersten iPhone ohne Notch seit dem iPhone 8 machen würde. Zusammen mit den dünneren Rändern, die in diesem Jahr eingeführt werden, hätte man ein Telefon, das fast 100 Prozent Bildschirmfläche bietet. (Macwelt)