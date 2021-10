Die eigene Komfortzone verlassen, etwas Neues ausprobieren, beim Aufbau eines jungen Unternehmens mitwirken und dabei die eigene berufliche Expertise weitergeben - diese Aufgaben empfindet Alexander Stühl als besonders reizvoll. Bei dem Wechsel von Aagon zu SWCode im Mai 2021 musste der Vertriebsprofi zumindest nicht umziehen - beide Unternehmen befinden sich Soest. In diesem ostwestfälischen Städtchen wurde auch Actebis gegründet, aus dem später Also hervorging.

Offenbar ist also Soest ein fruchtbarer Boden für IT-Unternehmen. SWCode erblickte dort 2018 das Licht der Welt: Die Väter Viktor Waal, Dennis Wiosna und Viktor Gottfried haben sich auf agile Software-Entwicklung spezialisiert. Das Portfolio des Startups reicht von mobilen Augmented-Reality-Anwendungen für die Touristikbranche, über Lösungen für Städte und Kommunen bis hin zur Branchensoftware für Gastronomie und Gesundheitseinrichtungen.

Mit der Verpflichtung von Alexander Stühl als Marketing- und Vertriebsdirektort etabliert sich SWCode als professionell aufgestellter ISV (Independent Software Vendor). Immerhin hat der Vertriebsprofi zuvor bei dem Client-Management-Spezialisten Aagon über 20 Jahre lang Erfolg dieses Unternehmens entscheidend mitgeprägt. Die umfangreiche Erfahrung, die er in dieser Zeit sammelte, kann er nun gewinnbringend in das junge und schnell wachsende Softwarehaus SWCode einbringen.

"Der Spirit und die Begeisterung, die in diesem jungen Entwickler-Team herrschen, faszinieren und beflügeln ungemein", lobt Stühl seinen neuen Arbeitgeber. SWCode-Geschäftsführer Viktor Waalist ist wiederum froh, mit Alexander Stühl einen Sales- und Marketing-Profi in seinem jungen Team zu haben: "Erste Früchte dieser Zusammenarbeit sind die beeindruckenden Erfolge, die wir mit unserer digitalen Patientendatennachverfolgung HealthIdent verzeichnen können. Immer mehr Krankenhäuser erkennen die Vorteile unserer Lösung, die gerade während der Pandemie für viele Einrichtungen unentbehrlich geworden ist", so der Firmengründer weiter.

