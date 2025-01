Seit der Gründung 1999 hat sich TecRacer einen hervorragenden Ruf als AWS-Partner erarbeitet. Jahr für Jahr wird der IT-Dienstleister vom dem Cloud-Provider ausgezeichnet, so auch 2024 und 2023. Mittlerweile ist das Unternehmen nicht nur in Hannover, sondern auch in Duisburg, Frankfurt, Hamburg, München, Lissabon, Wien und Zürich präsent. TecRacer beschäftigt über 150 feste Mitarbeiter, hat in den vergangenen 25 Jahren 1.500 Projekte erfolgreich abgeschlossen und zählt 450 Unternehmen, unter anderem Siemens, Bayer und Audi, zu seinen Kunden.

Um nun schneller als bisher wachsen zu können, hat sich die TecRacer-Geschäftsleitung rund um den Firmengründer Sven Ramuschkat dazu entschlossen, die Unterstützung eines Finanzinvestors in Anspruch zu nehmen. Die Wahl fiel auf die Hamburger Beteiligungsgesellschaft IT Capital Partners, die sich auf den IT-Service-Markt spezialisiert hat.

Gemeinsam wolle man nun TecRacer zu dem AWS-Premium-Partner in Zentraleuropa ausbauen. Dazu bringt IT Capital Partners sowohl operative Erfahrung in der Skalierung technologieorientierter Unternehmen als auch finanzielle Ressourcen mit.

Kurzfristig soll TecRacers Serviceportfolio an die aktuellen Kundenbedürfnisse angepasst werden, mittelfristig ist auch eine Expansion in weitere europäische Märkte angedacht. Dabei legt der AWS-Partner großen Wert auf den frühzeitigen Zugang zu den Technologien des Cloud-Providers und auf die Weiterentwicklung neuer, AWS-basierter Cloud-Engineering-Services wie Generative AI-, ML/Data- und Cybersecurity-Lösungen. Ferner unterhält TecRacer auch enge technologische Partnerschaften mit Anbietern wie TrendMicro und NetApp.

"Mit IT Capital Partners können wir unsere Innovationsführerschaft als AWS-Service-Anbieter ausbauen und unser Wachstum auch durch Zukäufe beschleunigen", begründet Sven Ramuschkat diese für sein Unternehmen so bedeutende Entscheidung. "Diese Partnerschaft eröffnet uns neue Perspektiven, um unseren Kunden europaweit noch bessere Lösungen für die Herausforderungen der digitalen Transformation zu bieten", so der Gründer und Geschäftsführer von TecRacer.

Eike C. Frerichs, Board Member bei IT Capital Partners freut sich schon riesig auf die Zusammenarbeit mit der Mannschaft des AWS-Partners: "Gemeinsam werden wir TecRacer zum Thought-Leader in Zentraleuropa ausbauen. Das Teambietet dafür die beste Grundlage", verkündete der Manager via LinkedIn.



