Beide Systemhäuser sind 60 Kilometer voneinander entfernt und befinden sich im östlichen Oberbayern. Wie Axel Langer, Geschäftsführer der IT Com Langer GmbH, via LinkedIn verkündet, wurde die Übernahme der SteinerData Systemhaus GmbH am Freitag, den 16. August 2024, notariell beurkundet.

"Dieser Schritt ist ein bedeutender Meilenstein für uns und stärkt unsere Position als führender IT-Dienstleister in der südostbayerischen Region", ließ Langer via LinkedIn verlauten. Für ihn ist SteinerData ein "hoch angesehenes Systemhauses am Rande der Alpen". Auf der eigenen Website präsentiert sich das Unternehmen als Fernwartungsexperte mit dem Schwerpunkt auf IT-Betreuung. Zu den bekanntesten Kundenreferenzen von SteinerData zählen der Kopfhörerhersteller Jabra, ASB Glass Floor (ein Spezialist für Böden von Sporthallen) sowie das Salzburger Marionettentheater.

Unter den bevorzugten Kunden der IT Com Langer GmbH finden sich Rechtsanwälte, Steuerberater und Ärzte aus der Region Oberbayern. Darüber hinaus betreut das Systemhaus aus dem Landkreis Mühldorf auch Schulen, Behörden und Ämter, Firmen aus dem produzierenden Gewerbe, sowie Dienstleister aller Art und Handelsunternehmen.

IT Com Langer vertreibt und installiert Security-Lösungen von Eset, Hornetsecurity und Sophos, Datensicherungssysteme von Veeam und N-able, TK-Anlagen von Wildix, PCs von Microsoft (Surface) und Lenovo sowie Server-Infrastruktur von HP, Lenovo und Wortmann samt unabhängiger Stromversorgung (USV) von APC/Schneider Electric.

Das Unternehmen wurde am 1. August 1996 von Elektromeister Axel Langer gegründet - damals noch als "TV Video Langer". Bereits anderthalb Jahre später erfolgte der Schwenk auf IT und Telefonie. 2002 wurde die neue Geschäftsausrichtung in der in "IT Com Langer" geänderten Firmenbezeichnung dokumentiert. Im gleichen Jahr bezog die Firma neue Büroräume im Landkreis Mühldorf. Seit 2016 unterstützt die Wirtschaftsinformatikerin Manuela Dolzmann als Co-Geschäftsführerin den Firmengründer.



